به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای سیاست‌های توسعه متوازن گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان البرز، علیرضا عباسی، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از مسئولان شهرستانی از پروژه بوم‌گردی خانه‌های رملی اشتهارد بازدید کرد.

این بازدید با حضور فرماندار، شهردار و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشتهارد انجام شد و طی آن آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، ظرفیت‌های اجرایی، چالش‌های زیرساختی و نیازهای سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

عباسی در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه گردشگری در مناطق کمتر برخوردار، اظهارکرد: شهرستان اشتهارد به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های منحصر به‌فرد طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی، به‌ویژه در حوزه کویر و بافت‌های بکر طبیعی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری بوم‌محور در استان البرز و حتی کشور است.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه خانه‌های رملی اشتهارد می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در پیوند میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حفظ هویت بومی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی و حمایتی خود، از هرگونه اقدام در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت خواهد کرد.

او با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه پروژه‌های گردشگری، نبود زیرساخت‌های کافی از جمله راه‌های دسترسی مناسب، تأمین خدمات زیربنایی و حمایت‌های مالی هدفمند است. اگر این موانع به‌درستی برطرف شود، اشتهارد می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری کویری در کشور تبدیل شود.

عباسی همچنین با اشاره به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی منطقه خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق در حوزه گردشگری نشان می‌دهد که این صنعت نه‌تنها موجب افزایش درآمدهای محلی می‌شود، بلکه می‌تواند به شکل مستقیم در کاهش نرخ بیکاری، تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند.

این مسئول توضیح داد: در مجلس تلاش خواهیم کرد تا از طریق پیگیری‌های بودجه‌ای و تقنینی، زمینه تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این‌گونه پروژه‌ها فراهم شود. بدون تردید، سرمایه‌گذار بخش خصوصی زمانی وارد میدان خواهد شد که امنیت اقتصادی، ثبات تصمیم‌گیری و زیرساخت‌های اولیه فراهم باشد.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ هویت طبیعی و زیست‌محیطی منطقه گفت: توسعه گردشگری در مناطق کویری باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین آسیب را به محیط‌زیست وارد کند. بهره‌گیری از معماری بومی، استفاده از مصالح سازگار با اقلیم و رعایت اصول توسعه پایدار، از جمله موضوعاتی است که باید در اجرای این پروژه‌ها به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد.

در این بازدید، مسئولان حاضر ضمن بررسی میدانی بخش‌های مختلف پروژه بوم‌گردی خانه‌های رملی، بر تسریع در روند تکمیل عملیات اجرایی و رفع موانع موجود تأکید کردند. همچنین مقرر شد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، موضوع تأمین اعتبارات لازم برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان اشتهارد در اولویت قرار گیرد.

