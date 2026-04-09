به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی انجام شد، از بخش‌های مختلف مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران، بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت بناها، آثار و اشیای تاریخی آسیب‌دیده قرار گرفت.

این بازدید با تمرکز بر کاخ‌موزه‌های شاخص مجموعه، از جمله کاخ سبز، کاخ ملت، موزه برادران امیدوار و موزه پوشاک سلطنتی، انجام شد؛ فضاهایی که هر یک به‌مثابه روایت‌گر بخشی از تاریخ معاصر و تجلی‌گاه هنر، معماری و زیست فرهنگی ایران به شمار می‌روند.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، مجموعه سعدآباد در جریان حملات هوایی اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی، دچار آسیب‌های قابل توجهی در بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، بناها و برخی اشیای موزه‌ای شده است؛ خساراتی که ابعاد آن نیازمند بررسی‌های تخصصی دقیق و برنامه‌ریزی برای مرمت و احیای علمی است.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این بازدید، با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل میراث‌فرهنگی در منظومه امنیت ملی و هویت تاریخی کشور، تصریح کرد که صیانت از این سرمایه‌های تمدنی، بخشی از راهبرد کلان حفظ انسجام ملی و پاسداشت حافظه تاریخی ایرانیان محسوب می‌شود.

مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مجموعه‌های تاریخی کشور، نه‌تنها حامل لایه‌های متعددی از تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران معاصر است، بلکه به‌مثابه یک نماد هویتی، نقش مهمی در بازنمایی تصویر ایران در سطح جهانی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/