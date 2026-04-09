بقاع متبرکه فرصتی برای توسعه گردشگری زیارت در کرمان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت خوب استان در توسعه گردشگری زیارت افزود: حضور مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و بقاع متبرکه متعهد در پهنه جغرافیایی استان، فرصتی بی‌نظیر و خوب برای توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی در کرمان حاصل آورده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: می‌توان با همراهی و همکاری دستگاه‌های دخیل در گردشگری مذهبی، از برکت حضور بقاع متبرکه با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب در راستای جذب و ماندگاری گردشگران بهره‌مندی لازم را بدست آورد.

او در پایان خاطرنشان کرد: حضور مرقد مطهر سردار شهید سلیمانی و بقاع متبرکه در کنار داشته های گردشگری متعدد در حوزه تاریخی، فرهنگی و طبیعی توانمندی‌های است که با اقدامات مطلوب و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی حرکت در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان کرمان را تسریع و تسهیل خواهد کرد.

