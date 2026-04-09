میراثآریا: درست چهل روز پیش، استکبار جهانی و نوچههایش رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای، قائد امت اسلامی را به شهادت رساند؛ جنایتی که میتوان آن را از تلخترین و سنگینترین رخدادهای تاریخ معاصر در مواجهه با ملت ایران دانست. پیشوایی که پس از فقدانش، استمرار حیات معنوی جامعه، بیش از هر زمان، در افق امید به ظهور حضرت ولیعصر(عج) معنا مییابد.
با این حال، ملت ایران از پای ننشست؛ در این چهل روز و چهل شب، حضوری پیوسته، آگاهانه و معنادار در صحنه داشت و با ایستادن در کنار جمهوری اسلامی و تکریم مقام شهدا، نشان داد که این فقدان، به انسجامی عمیقتر انجامیده است.
امروز، در چهلمین روز این ضایعه عظیم که از آن با عنوان «بعثت خون» یاد میشود، مردم ایران حدفاصل میدان جمهوری تا میدان بهارستان را پیاده طی کردند؛ مسیری که بیش از یک راهپیمایی، به آیینی از وفاداری و بازتعریف عهد جمعی بدل شده است.
فضای این مسیر، بهطرزی معنادار یادآور راهپیمایی اربعین حسینی است؛ از خودجوشی مردم و برپایی موکبها گرفته تا پذیراییهای بیمنت و یکدستی کمنظیر در دفاع از شهادت و میهن؛ همه و همه، نشانههایی روشن از تجدید بیعت با امام شهید است.
بیعت با سومین رهبر انقلاب
تصاویر رهبر شهید و آیتالله سید مجتبی خامنهای(حفظهالله)، در دستان مردم بهوفور دیده میشود؛ حضوری نمادین که بیانگر تداوم بیعت ملت با مسیر رهبری و استمرار یک گفتمان تاریخی است.
عکس رهبر شهید بر روی موتورها و ماشینها
تا چشم کار میکند، تصاویر رهبر شهید و فرزندشان بر دستان مردم، شیشه خودروها و بدنه موتورسیکلتها نقش بسته است. برخی نیز این تصاویر را بر پرچم ایران چاپ کرده و در دست گرفتهاند؛ پیوندی نمادین میان هویت ملی و وفاداری اعتقادی.
برپایی موکبهای مردمی
در سراسر مسیر، موکبهایی برپاست که هر یک با نیتی معنوی، فرهنگی و مردمی شکل گرفتهاند. این موکبها، بیهیچ چشمداشتی، تنها با هدف خدمت به مردم و عزاداران، جلوهای عینی از فرهنگ ایثار، همدلی و میزبانی ایرانی را به نمایش گذاشتهاند.
چایخانه امام رضا(ع) در مسیر راهپیمایی
رهبر شهید انقلاب، اصالتا مشهدی بودند و بر اساس شنیدهها، مزار ایشان نیز در جوار حرم مطهر رضوی قرار میگیرد؛ همین پیوند معنوی، به برپایی موکبی با حالوهوای «چایخانه حضرت» معنا و جلوهای ویژه بخشیده است.
صدای برخورد استکانها و نعلبکیها از فاصلهای دور به گوش میرسد. خادمی با لباس سبز و پر در دست، مردم را به سمت چایخانه هدایت میکند و با لحنی صمیمی میپرسد: «چند سال است مشهد نرفتهای؟» در این موکب، علاوه بر چای سیاه، چای گلاب و بیدمشک نیز برای پذیرایی آماده شده؛ ترکیبی از عطر زیارت و طعم ارادت که رهگذران را برای لحظاتی درنگ و تأمل دعوت میکند.
پرچم ایران در دست مردم
از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم تا چهلمین روز شهادت، پرچم ایران از دستان مردم جدا نشده است. امروز نیز انبوه جمعیت، پرچم سهرنگ کشور را در دست دارند؛ نشانهای روشن از پیوند عمیق میان هویت ملی، غیرت ایرانی و وفاداری به سرزمین. حضوری که شور ملی را در دل هر وطندوستی دوچندان میکند.
مراسم عزاداری نزدیک بیت رهبری
مردم از اقصی نقاط تهران و سایر استانها گرد هم آمدهاند. در نزدیکی بیت رهبری، دستههای عزاداری مکثی کوتاه دارند؛ مکثی برای اشک، برای وداع و برای تجدید عهد. این عزاداری حتی به درون خودروها نیز کشیده شده و عدهای با پخش نوحه و ذکر، از همانجا در سوگ پیشوای خود مشارکت میکنند.
موذنی که از دل جمعیت برخاست
شور مردمی این مراسم به حدی است که در زمان اذان، یکی از حاضران که قاری قرآن نیز بود، از میان جمعیت بر صحنه میرود و با صدایی رسا اذان میگوید؛ صدایی که در میان امواج جمعیت طنینانداز میشود و لحظهای ناب و برخاسته از متن مردم را رقم میزند.
شلوغی مسجدهای بین مسیر راهپیمایی
پیش و پس از اذان ظهر، مساجد مسیر بهشدت مملو از جمعیت میشود؛ بهگونهای که بسیاری از مردم در صفهای طولانی، منتظر ورود و اقامه نماز هستند. این صحنه، جلوهای از پیوند عمیق آیینهای عبادی با حرکتهای اجتماعی مردم را به نمایش میگذارد.
برپایی نماز جماعت در میانه مسیر
در نقاط مختلف مسیر، صفهای نماز جماعت شکل گرفته است. امامان جماعت که پیشتر در رأس دستهها حضور داشتند، اکنون در گوشهای ایستادهاند و مردم به آنان اقتدا کردهاند. صدای مکبری یک نوجوان، حالوهوایی خاص به این نمازهای خیابانی بخشیده و بر روح جمعی آن افزوده است.
شعارهای نوشتهشده روی پلاکاردهای مردمی
شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، «جانم فدای رهبر» و «دلتنگ تو هستیم تا قیامت» بر پلاکاردهایی با دستخط مردمی دیده میشود؛ شعارهایی که بازتابی از احساسات، باورها و مواضع صریح مردم در این بزنگاه تاریخی است.
موکب بچهمحلهای آقا
در میان موکبها، موکبی که به دست نوجوانان و جوانان اداره میشود، جلوهای متفاوت دارد. این «بچهمحلها» با شور و شوقی مثالزدنی، به خدمترسانی مشغولاند و در یکی از این موکبها، صبحانهای ساده اما صمیمی شامل نان، پنیر و چای میان مردم توزیع میشود؛ تصویری از استمرار یک فرهنگ در نسل جدید.
برنامههای چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب امشب و فردا
طبق برنامهریزیهای انجامشده، امشب ــ پنجشنبه ۲۰ فروردین ــ دعای سلامتی امام زمان(عج) با صدای رهبر شهید، ساعت ۲۱ در میادین اصلی شهر پخش خواهد شد و همزمان، ختم میلیونی سوره مبارکه فتح به نیت پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت برگزار میشود.
همچنین مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت که از شب ۱۹ فروردین در تهران آغاز شده، تا جمعه شب ۲۱ فروردین ادامه خواهد داشت و آیین سراسری اربعین این امام شهید، روز جمعه از ساعت ۱۰ صبح در مصلاهای سراسر کشور برگزار میشود.
