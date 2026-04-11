ترافیک در برخی مقاطع محورهای هراز و چالوس سنگین است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۲ فروردین ماه تا لحظه درج این خبر ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل میانک تا دزبن در برخی از مقاطع سنگین است. همچنین ترافیک سنگین در محور هراز مسیر رفت و برگشت محدوده سه راهی چلاو وجود دارد.

در حال حاضر تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر جنوب به شمال روان است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها

برپایه این گزارش، ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده‌های وردآورد و پیکان شهر سنگین است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل رضی آباد تا عوارضی وجود دارد.

محورهای مسدود

به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور قدیم بستان آباد- میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرچمن، راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌شود.

آزاد راه تبریز- زنجان حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاق مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرجایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاق انجام می‌شود.

کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه انجام می‌شود.

همچنین کمربندی یاسوج - اصفهان، پونل- خلخال، پاتاوه- دهدشت، گنبدکاووس- سه راهی کلاله، گنجنامه- تویسرکان، سرو آباد- پاوه (گردنه تته)، سی سخت- پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک- بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.

انتهای پیام/