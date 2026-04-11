۲۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳

مصوبه هیئت وزیران برای ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ابلاغ شد

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تصویب و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تأمین خدمات روانشناختی و مشاوره در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، تعرفه‌های خدمات برای جلسات ۴۵ دقیقه‌ای تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۲ فروردین ماه، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تصویب و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تأمین خدمات روانشناختی، مشاوره در سال ۱۴۰۵ برای کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای خبر داد. 

او در این باره اظهار کرد: در اجرای ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، خدمات مشاوره و روانشناختی تخصصی تصویب شد. 

موسوی چلک بیان کرد: بر اساس این مصوبه، تعرفه‌های خدمات به شرح جدول زیر برای جلسات ۴۵ دقیقه‌ای تعیین شده است:

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: ضریب ریالی جز حرفه‌ای در بخش دولتی معادل ۵۵۳۵۰۰ ریال و در بخش‌های عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی معادل ۱۰۴۰۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود، ضریب ریالی جز فنی در بخش دولتی معادل ۱۱۴۰۰۰۰ ریال در بخش عمومی غیردولتی معادل ۲۰۶۰۰۰۰ ریال در بخش خیریه و موقوفه معادل ۳۷۸۰۰۰۰ ریال و در بخش خصوصی معادل ۴۴۵۰۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

