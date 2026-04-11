مصوبه هیئت وزیران برای ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۲ فروردین ماه، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تصویب و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تأمین خدمات روانشناختی، مشاوره در سال ۱۴۰۵ برای کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفهای خبر داد.
او در این باره اظهار کرد: در اجرای ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، خدمات مشاوره و روانشناختی تخصصی تصویب شد.
موسوی چلک بیان کرد: بر اساس این مصوبه، تعرفههای خدمات به شرح جدول زیر برای جلسات ۴۵ دقیقهای تعیین شده است:
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: ضریب ریالی جز حرفهای در بخش دولتی معادل ۵۵۳۵۰۰ ریال و در بخشهای عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی معادل ۱۰۴۰۰۰۰ ریال محاسبه میشود، ضریب ریالی جز فنی در بخش دولتی معادل ۱۱۴۰۰۰۰ ریال در بخش عمومی غیردولتی معادل ۲۰۶۰۰۰۰ ریال در بخش خیریه و موقوفه معادل ۳۷۸۰۰۰۰ ریال و در بخش خصوصی معادل ۴۴۵۰۰۰۰ ریال محاسبه میشود.
