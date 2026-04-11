مینودر برای ایران؛ تجلی فرهنگ، هنر و همدلی در قلب قزوین

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد که روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ با همکاری دستگاه‌های فرهنگی استان قزوین و با هدف ایجاد فضایی برای همدلی هنرمندان و مردم برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از اجراهای آیینی، موسیقی، نمایش و کارگاه‌های زنده هنری را با حضور چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری استان به نمایش می‌گذارد.‌

این رویداد برنامه‌هایی اعم از یادبود دانش‌آموزان میناب، اجرای موسیقی سنتی، سرودهای حماسی، شعرخوانی شاعران آیینی، ضرب زورخانه‌ای، نقالی و نمایش میدانی را شامل می‌شود.

‌علاوه بر اجراهای صحنه‌ای، برنامه‌های جانبی متنوعی نیز برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان، از جمله گریم کودکان، قرائت بیانیه‌ دو زبانه توسط تشکل‌های مردمی و آیین امضای طومار توسط هنرمندان و عموم مردم پیش‌بینی شده‌است.

‌از تمامی هنرمندان فرهیخته، اصحاب فرهنگ و رسانه و عموم مردم و هنرپرور قزوین دعوت می‌شود تا با حضور گرم خود در روز یکشنبه ۲۳ فروردین‌ماه، ساعت ۱۶:۳۰ در این رویداد بزرگ هنری و حماسی مشارکت کنند.

