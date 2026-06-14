بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی صالحی روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری مراسم جشن گندم شهرستان بوئینزهرا با اشاره به تاریخ ۹هزار ساله این منطقه گفت: دشت قزوین و بهویژه منطقه بوئینزهرا بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری تمدن در فلات ایران شناخته میشود .
فرماندار بوئینزهرا افزود: وجود مناطقی نظیر تپهزاغه و قرهتپه سگزآباد، معرف قدیمیترین دوران استقرار و زندگی کشاورزی در این منطقه است که قدمت آن به هزارههای ششم و هفتم پیش از میلاد میرسد، نشان میدهد که مردم این سرزمین از دیرباز به کشاورزی و یکجانشینی اشتغال داشتهاند.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهرستان، جشنواره گندم را پلی برای اتصال نسل جوان با هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه دانست و با تاکید بر نقش جوامع محلی در حفظ این میراث کهن گفت: مردمان بوئینزهرا با حفظ آداب و رسوم دیرینه خود، حافظ این تمدن غنی هستند.
صالحی در ادامه به ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی این شهرستان اشاره کرد و گفت: امروز بوئینزهرا بهعنوان یکی از قطبهای تولید گندم و محصولات کشاورزی در استان قزوین شناخته میشود. شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی است و عمده محصولات آن شامل غلات، انگور و پنبه میباشد .
فرماندار بوئینزهرا همچنین بر اهمیت گردشگری بهعنوان موتور محرکه توسعه تأکید کرد و یادآور شد: با سرمایهگذاری صورت گرفته برای احداث سایتموزه تپهزاغه سگزآباد، امید میرود گام مهمی در جهت معرفی این پیشینه غنی به گردشگران داخلی و خارجی برداشته شود .
او در پایان خاطرنشان کرد: بوئینزهرا تنها یک شهرستان کشاورزی نیست، بلکه موزه زندهای از تاریخ ایرانزمین است که با تلفیق فرهنگ، تمدن و تلاش اقتصادی، الگویی موفق برای توسعه پایدار در کشور محسوب میشود.
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