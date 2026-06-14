۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱

فرماندار بوئین‌زهرا:

جشنواره گندم؛ فرصتی برای معرفی پیشینه تاریخی شهرستان بوئین‌زهرا

جشنواره گندم؛ فرصتی برای معرفی پیشینه تاریخی شهرستان بوئین‌زهرا

فرماندار شهرستان بوئین‌زهرا در مراسم جشنواره گندم با اشاره به تاریخ کهن این شهرستان، آن را نمادی از تلفیق تاریخ، فرهنگ و اقتصاد دانست و بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های این منطقه تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی صالحی روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری مراسم جشن گندم شهرستان بوئین‌زهرا با اشاره به تاریخ ۹هزار ساله این منطقه گفت: دشت قزوین و به‌ویژه منطقه بوئین‌زهرا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری تمدن در فلات ایران شناخته می‌شود .

فرماندار بوئین‌زهرا افزود: وجود مناطقی نظیر تپه‌زاغه و  قره‌تپه سگزآباد، معرف قدیمی‌ترین دوران استقرار و زندگی کشاورزی در این منطقه است که قدمت آن به هزاره‌های ششم و هفتم پیش از میلاد می‌رسد، نشان می‌دهد که مردم این سرزمین از دیرباز به کشاورزی و یکجانشینی اشتغال داشته‌اند.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهرستان، جشنواره گندم را پلی برای اتصال نسل جوان با هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه دانست و با تاکید بر نقش جوامع محلی در حفظ این میراث کهن گفت: مردمان بوئین‌زهرا با حفظ آداب و رسوم دیرینه خود، حافظ این تمدن غنی هستند.

صالحی در ادامه به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی این شهرستان اشاره کرد و گفت: امروز بوئین‌زهرا به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید گندم و محصولات کشاورزی در استان قزوین شناخته می‌شود. شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی است و عمده محصولات آن شامل غلات، انگور و پنبه می‌باشد .

فرماندار بوئین‌زهرا همچنین بر اهمیت گردشگری به‌عنوان موتور محرکه توسعه تأکید کرد و یادآور شد: با سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای احداث سایت‌موزه تپه‌زاغه سگزآباد، امید می‌رود گام مهمی در جهت معرفی این پیشینه غنی به گردشگران داخلی و خارجی برداشته شود .

او در پایان خاطرنشان کرد: بوئین‌زهرا تنها یک شهرستان کشاورزی نیست، بلکه موزه زنده‌ای از تاریخ ایران‌زمین است که با تلفیق فرهنگ، تمدن و تلاش اقتصادی، الگویی موفق برای توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405032402080
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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