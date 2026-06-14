اجرای پروژه مرمت و احیای گراندهتل قزوین با نظارت دقیق صندوق توسعه و احیاء

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵در سفر یکروزه خود به قروین با اشاره به برخی نگرانیهای مطرح شده در خصوص روند مرمت گراند هتل این شهر اظهار کرد: از حساسیت جامعه تخصصی و فعالان میراثفرهنگی استقبال میکنیم، این توجه و دقت نظر نشان میدهد که بناهای تاریخی برای افکار عمومی اهمیت دارد و همین مساله، مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای کشور با تاکید بر اینکه گراندهتل یکی از بناهای شاخص و دارای جایگاه ویژه در حافظه تاریخی شهر قزوین است افزود: به همین دلیل، علاوه بر طرهای مصوب قبلی، جلسات کارشناسی مجددی نیز برگزار شده تا روند اجرا با دقت بیشتری بررسی شود، نظارتها در این پروژه فراتر از روال معمول درحال انجام است.
ضرغامی تصریح کرد: تمامی اقدامات اجرایی باید منطبق بر طرحهای مصوب شورای فنی و ضوابط مرمتی باشد، هیچگونه مداخله کالبدی بدون طی مراحل کارشناسی و تایید نهایی انجام نخواهد شد.
او با بیان اینکه پروژه گراندهتل قزوین پیش از دوره مدیریت فعلی آغاز شده، تاکید کرد: با وجود اینکه چهارچوبهای قانونی این بنا از قبل تعیین شده، ما با توجه به اهمیت بنا، بازبینیهای لازم را در دستور کار قرار دادیم تا از رعایت کامل استانداردهای مرمت اطمینان حاصل شود.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا در ادامه به موضوع حریم دولتخانه صفوی و محدوده پیرامونی گراندهتل اشاره کرد و گفت: در خصوص محوطه دولتخانه، هنوز طرح نهایی ابلاغ نشده و تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، هیچ اقدام شتابزدهای صورت نخواهد گرفت، این محدوده از حساسیت تاریخی بالایی برخوردار بوده و تصمیمگیری درباره آن نیازمند بررسیهای دقیق و چندجانبه است.
ضرغامی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حفاظت از میراثفرهنگی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری، یادآور شد: اگر بناهای تاریخی وارد چرخه احیا و بهرهبرداری نشوند، در معرض فرسودگی تدریجی قرار میگیرند، از این رو ما بایستی شرایطی فراهم کنیم که سرمایهگذار با اطمینان وارد میدان شود، اما این مشارکت به طور حتم در چهارچوب ضوابط حفاظتی و زیر نظارت کامل انجام خواهد شد.
مدیرعامل صندوق احیا خاطرنشان کرد: صیانت از هویت تاریخی کشور اولویت ماست و در مورد گراندهتل قزوین نیز این حساسیت دوچندان است، اطمینان میدهیم که این پروژه با نظارت دقیق و شفافیت کامل دنبال میشود.
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