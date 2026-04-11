به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست مشاوران، معاونان و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارتخانه که روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با ترسیم تصویری کلان از شرایط اخیر کشور، اظهار داشت: ملت ایران از یک پیچ تاریخی سخت و سرنوشت‌ساز عبور کرد و در عین حال، باید خود را برای مواجهه با شرایط پیچیده‌تر در آینده نیز آماده نگه دارد.

وی این واقعه را واجد ابعادی فراتر از یک تقابل نظامی دانست و تصریح کرد: این رخداد، بزرگ‌ترین پدیده تاریخ معاصر ایران، دست‌کم در دوران پس از انقلاب اسلامی است و حتی از حیث پیچیدگی، گستره و ماهیت ترکیبی، از جنگ تحمیلی نیز فراتر ارزیابی می‌شود.

صالحی‌امیری در پاسخ به چرایی پیروزی ایران در مقابل دشمنان، سه مؤلفه کلیدی را به‌عنوان اضلاع یک منظومه راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: نخستین عامل، شکل‌گیری نوعی «مغناطیس هویتی» حول مفهوم ایران بود که تمامی تکثرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یک کانون وحدت‌بخش تجمیع کرد و انسجامی کم‌نظیر پدید آورد.

وی دومین عامل را «تحقق اراده پیروزی در جنگ در نیروهای مسلح» دانست و افزود: یک اراده جمعی مبتنی بر دوگانه پیروزی یا شهادت در میان نیروهای مسلح شکل گرفت که توانست بر اراده دشمن فائق آید و معادلات میدانی را دگرگون سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی سومین مؤلفه پیروزی را «حضور خودجوش و مبتنی بر آگاهی مردم و پشتیبانی عظیم دولت از نیروهای مسلح و زندگی روزمره مردم» دانست و تصریح کرد: این حضور، برخلاف الگوهای متعارف، ریشه در یک دگردیسی معرفتی داشت؛ مردمی که با درک تهدید نسبت به سرمایه‌های بنیادین خود، به میدان آمدند و خیابان را به یک گفتمان مکمل میدان تبدیل کردند.

وی تاکید کرد: اگر نیروهای مسلح موتور محرک این پیروزی بودند، مردم سوخت راهبردی آن محسوب می‌شدند.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، نقش دولت را در مدیریت این مقطع حساس، تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: دولت با اتخاذ رویکردی مسئولانه و هوشمندانه، ایفای نقش کرد؛ نخست، حمایت همه‌جانبه و لجستیکی از نیروهای مسلح و دوم، تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه اختلال معناداری در زیست عمومی جامعه ایجاد نشد.

وی در ادامه با قدردانی از عملکرد بدنه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ایام بحران، اظهار داشت: در این ایام، بیش از ۱۳۰ اثر تاریخی دچار آسیب شد که هر یک بخشی از هویت و حافظه تاریخی ما هستند، اما همکاران ما در سراسر کشور با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، مأموریت خود را به‌نحو شایسته انجام دادند و کارنامه‌ای قابل دفاع برجای گذاشتند.

صالحی‌امیری در جمع‌بندی سخنان خود، با ترسیم افق پیش‌رو، نسبت به مخاطرات احتمالی هشدار داد و گفت: چه در مسیر توافق و چه در صورت تداوم تقابل، کشور با شرایطی سخت مواجه خواهد بود و از این‌رو، ارتقای سرمایه اجتماعی، حفظ انسجام ملی و پرهیز از قطبی‌سازی، ضرورتی راهبردی است.

گفتنی است در پایان این نشست، مدیران‌کل استان‌ها با ارائه گزارش‌هایی از روند بازسازی و مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده، بر تداوم اقدامات حفاظتی و احیایی تاکید کردند.

انتهای پیام/