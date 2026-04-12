۵ اثر تاریخی کرمانشاه که در جنگ رمضان تخریب و  دچار آسیب شدند / تخریب آثار تاریخی در جنگ جنایت علیه میراث بشری است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۲۳ فروردینماه در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن محکومیت حمله جنایتکارانه آمریکایی_ صهیونیستی به ایران اظهار کرد: دشمن آمریکایی _ صهیونیستی در جنگ رمضان با هدف قراردادن آثار تاریخی و فرهنگی ایران میراث کهن ایران زمین که بخشی از میراث بشری است، با هدف تخریب این آثار دست به جنایت جنگی زده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه بر لزوم محکومیت و پیگیری این جنایت از سوی مجامع بینالمللی و دوستداران میراثفرهنگی تاکید کرد و افزود: در شهر کرمانشاه ۵ اثر تاریخی به واسطه پرتابههای شلیک شده توسط دشمنان آمریکایی _ صهیونیستی مورد تعرض قرار گرفتند که متاسفانه با آسیبهایی همراه شدند.
او گفت: تکیه بیگلربیگی یکی از آثار شاخص در شهر کرمانشاه است که اُروسیها، شیشهها، دربها و بخشهایی از سقف آن دچار آسیب شده است.
اعظمی افزود: دبیرستان تاریخی کزاری که بخشی از خاطرات مردم کرمانشاه را در خود جای داده است نیز در این جنگ به ویژه سقف آن دچار آسیب جدی شده است.
او ادامه داد: همچنین مسجد تاریخی ابوتراب آلآقا ( مسجد شازده ) و خانه سوری کرمانشاه نیز در جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه گفت: متاسفانه در این جنگ خانه شهید آیتالله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب که به لحاظ اینکه یادگار آن شهید بزرگوار که بخشی از تاریخ پر افتخار کرمانشاه است با اصابت مستقیم پرتابههای دشمن به طور کامل تخریب شده است.
او تاکید کرد: گروههای کارشناسی ارزیابیهای لازم را از خساراتهای وارد شده را انجام دادهاند و مستند نگاری شده است.
اعظمی در خاتمه با بیان اینکه کار مرمت و ایمن سازی آسیبهای انجام شده برای پایداری شرایط بناهای آسیب دیده انجام شده است، اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات مرمت و بازسازی این آثار تاریخی در اولویت کاری ادارهکل قرار دارد.
