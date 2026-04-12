وضعیت تأمین سوخت در کشور پایدار است/ مردم در مدیریت مصرف کمک کنند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت تأمین انرژی در سطح کشور گفت:در توزیع بنزین و نفت گاز هیچ مشکلی در سطح کشور وجود ندارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: با این حال، کارشناسان و متخصصان داخلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آسیب‌ها اقدام کردند و تولید در حوزه نفت و گاز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که مردم عملاً هیچ‌گونه کمبودی را در تأمین سوخت و انرژی احساس نکردند.

هیچ مشکلی در توزیع بنزین وجود ندارد

او در ادامه تاکید کرد: در حوزه توزیع بنزین و نفت گاز که بخش عمده حمل‌ونقل کشور را پوشش می‌دهد، هیچ مشکلی وجود نداشته و ندارد؛ خدمات‌رسانی به‌صورت مستمر انجام می‌شود. همچنین تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند.

در حوزه برق تولید بیش از نیاز مصرف داریم

مرادی با اشاره به وضعیت تولید و تأمین برق گفت: در حوزه برق نه‌تنها نیاز داخلی به‌طور کامل تأمین شده، بلکه تولید بیش از میزان مصرف نیز وجود داشته است. همراهی مردم در صرفه‌جویی نیز نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرده است.

او افزود: از مردم درخواست می‌کنیم در شرایط فعلی با کاهش ترددهای غیرضروری و مدیریت مصرف، به حفظ ذخایر انرژی کمک کنند.

وضعیت تأمین سوخت کاملا پایدار است

این عضو کمیسیون انرژی مجلس‌ شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: تنها راه مقابله با این شرایط، استمرار مقاومت و ایستادگی است. در حال حاضر نیز وضعیت تأمین سوخت در کشور کاملاً پایدار بوده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام/