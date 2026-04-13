۲۴ فروردین ۱۴۰۵

قدردانی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی از مدیران میراث‌فرهنگی استان/ اقدامات نوروز ماحصل تلاش‌های صادقانه و خالصانه همکاران است

نخستین جلسه شورای اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با موضوع ارائه گزارش اقدامات در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یک‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات همکاران ستادی و شهرستان‌ها از آغاز سال ۱۴۰۵ گفت: در نوروز امسال علی‌رغم شرایط خاص کشور و مواجه با شرایط جنگی و توقف دو هفته‌ای کارهایی که برای عید در نظر گرفته بودیم، باز هم با تلاش زیاد شما توانستیم زمینه اجرایی شدن آن‌ها را در آخرین لحظات فراهم کنیم و در برخی موارد حتی شاهد رشد بودیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: ما امسال با راه‌اندازی ۴۳ بازارچه صنایع‌دستی معادل یک سوم بازارچه‌های نوروزی کشور و با برپایی ۸۴ سیاه چادر عشایری در محورهای مواصلاتی استان معادل یک چهارم سیاه چادرهای عشایری کل کشور را محقق کردیم.

او ادامه داد: این اقدامات در حالی انجام شد که ما در اداره‌کل به صورت همزمان به امور اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع هم پرداختیم و سرکشی از شهرستان‌ها هم به صورت روزانه انجام شد.

برآبادی اظهار کرد: اقدامات خوب نوروز ماحصل تلاش‌های همه همکاران ستادی و شهرستان‌ها بود که صادقانه تلاش کردند برای مسافران و آسیب‌دیدگان جنگ که به استان ما آمده‌اند ایامی پر از آرامش و امنیت رقم بخورد.

کد خبر 1405012401425
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

