بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی روز یکشنبه ۲۳ فروردینماه ۱۴۰۵ در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات همکاران ستادی و شهرستانها از آغاز سال ۱۴۰۵ گفت: در نوروز امسال علیرغم شرایط خاص کشور و مواجه با شرایط جنگی و توقف دو هفتهای کارهایی که برای عید در نظر گرفته بودیم، باز هم با تلاش زیاد شما توانستیم زمینه اجرایی شدن آنها را در آخرین لحظات فراهم کنیم و در برخی موارد حتی شاهد رشد بودیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: ما امسال با راهاندازی ۴۳ بازارچه صنایعدستی معادل یک سوم بازارچههای نوروزی کشور و با برپایی ۸۴ سیاه چادر عشایری در محورهای مواصلاتی استان معادل یک چهارم سیاه چادرهای عشایری کل کشور را محقق کردیم.
او ادامه داد: این اقدامات در حالی انجام شد که ما در ادارهکل به صورت همزمان به امور اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع هم پرداختیم و سرکشی از شهرستانها هم به صورت روزانه انجام شد.
برآبادی اظهار کرد: اقدامات خوب نوروز ماحصل تلاشهای همه همکاران ستادی و شهرستانها بود که صادقانه تلاش کردند برای مسافران و آسیبدیدگان جنگ که به استان ما آمدهاند ایامی پر از آرامش و امنیت رقم بخورد.
