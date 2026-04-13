افزایش میانگین دمای کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی میانگین دمای کشور طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۲ فروردین ماه ۱۵.۱ درجه سانتیگراد بوده که در مقایسه با میانگین ۱۶.۸ درجه سانتیگرادی بلندمدت، ۱.۶ درجه سانتیگراد کاهش را نشان می‌دهد.

میانگین دمای هوای کشور از ابتدا تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده و میانگین بلندمدت این بازه زمانی ۱۵.۱ درجه سانتیگراد است که بیانگر افزایش ۰.۳ درجه‌ای است.

میانگین دمای هوای کشور از ابتدای سال زراعی منتهی به ۲۲ فروردین ماه ۱۳.۱ درجه سانتیگراد است و نسبت به مقادیر بلندمدت (۱۱.۸ درجه) ۱.۳ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی سال زراعی جاری استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با ۲.۸، ۲.۶ و ۲.۴ درجه بیشترین میزان افزایش دما را نسبت به میانگین بلندمدت تجربه کرده‌اند.

در مقابل استان‌های هرمزگان، فارس و خوزستان به‌ترتیب با ۰.۴، ۰.۶ و ۰.۷ درجه، کمترین میزان افزایش دما را نسبت به میانگین بلندمدت ثبت کرده‌اند.

تهران از جمله استان‌هایی است که افزایش دمای میانگین بالاتر از یک درجه را نسبت به وضعیت نرمال داشته است و در حالی‌که میانگین دمای آن در سال جاری ۸.۹ درجه است، نسبت به میانگین بلندمدت (۷.۲ درجه) ۱.۷ درجه افزایش را ثبت کرده است.

سال زراعی از اول مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان شهریورماه سال آینده ادامه می‌یابد.

