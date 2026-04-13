پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادرانی که از فروردین صاحب فرزند شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد میدری در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ رمضان ارائه کرد.

او در این نشست با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، اعلام کرد: در قالب طرح کارت امید مادر، ماهیانه ۲ میلیون تومان به ازای هر کودک تا پایان دو سالگی به حساب متصل به کد ملی مادر واریز می‌شود. این اعتبار برای تهیه سبد غذایی، پوشک و شیرخشک قابل استفاده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به طرح یسنا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت، کمک‌هزینه سبد غذایی و پوشک در چهار مرحله به حدود یک‌میلیون و دویست هزار مادر باردار یا دارای کودک زیر دو سال پرداخت شده است.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های حوزه‌هایی همچون صنایع شیر، پتروشیمی، زغال‌سنگ، معادن و فلزات را تشریح کرد و گفت: هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد و در کنار آن، دولت افزایش مسیرهای واردات کالاهای اساسی را دنبال می‌کند.

او با اشاره به نقش کالابرگ افزود: وزارت تعاون برای افزایش واردات کالاهای اساسی تلاش می‌کند.

وزیر تعاون درباره وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: کادر درمانی در بیمارستان‌های تابعه تأمین اجتماعی در ایام جنگ به‌صورت تمام‌وقت فعال بودند و بخشی از مجروحان جنگی نیز در این مراکز درمان شدند.

میدری همچنین با تاکید بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی اظهارکرد: در ایام جنگ کارخانه‌های دارویی در سه شیفت کاری فعال بودند تا نیازهای درمانی کشور تأمین شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام تدابیر لازم برای تداوم تولید در سطح کشور اتخاذ شده است.

