۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادرانی که از فروردین صاحب فرزند شدند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که طرح‌های حمایت از مادران و کودکان دهک‌های کم‌برخوردار در سال جاری ادامه خواهد یافت، گفت: بر اساس این برنامه، «کارت امیدِ مادر» از اول فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می‌آورند و دارای شناسنامه ایرانی هستند، ارائه شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد میدری در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ رمضان ارائه کرد. 

او در این نشست با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، اعلام کرد: در قالب طرح کارت امید مادر، ماهیانه ۲ میلیون تومان به ازای هر کودک تا پایان دو سالگی به حساب متصل به کد ملی مادر واریز می‌شود. این اعتبار برای تهیه سبد غذایی، پوشک و شیرخشک قابل استفاده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به طرح یسنا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت، کمک‌هزینه سبد غذایی و پوشک در چهار مرحله به حدود یک‌میلیون و دویست هزار مادر باردار یا دارای کودک زیر دو سال پرداخت شده است. 

میدری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های حوزه‌هایی همچون صنایع شیر، پتروشیمی، زغال‌سنگ، معادن و فلزات را تشریح کرد و گفت: هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد و در کنار آن، دولت افزایش مسیرهای واردات کالاهای اساسی را دنبال می‌کند. 

او با اشاره به نقش کالابرگ افزود: وزارت تعاون برای افزایش واردات کالاهای اساسی تلاش می‌کند. 

وزیر تعاون درباره وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: کادر درمانی در بیمارستان‌های تابعه تأمین اجتماعی در ایام جنگ به‌صورت تمام‌وقت فعال بودند و بخشی از مجروحان جنگی نیز در این مراکز درمان شدند. 

میدری همچنین با تاکید بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی اظهارکرد: در ایام جنگ کارخانه‌های دارویی در سه شیفت کاری فعال بودند تا نیازهای درمانی کشور تأمین شود. 

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام تدابیر لازم برای تداوم تولید در سطح کشور اتخاذ شده است. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405012401433
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha