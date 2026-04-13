به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی با تحلیل راهبردی و تمدنی از تحولات اجتماعی اخیر، «حضور گسترده و معنادار مردم» را تجلی «روح تاریخی ایران» و بازنمایی «حافظه زنده ملی» توصیف کرد و آن را نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های ایمانی، هویتی و تمدنی دانست.

وی با تاکید بر پیشینه حماسه‌آفرینی ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران در طول تاریخِ شکوهمند خود، همواره در قامت ملتی صاحب‌اراده و حماسه‌ساز، عظمت روح جمعی خود را در مقاطع سرنوشت‌ساز به نمایش گذاشته است. آنچه در این روزها در خیابان‌ها، میدان‌ها، مساجد و فضاهای عمومی کشور شکل گرفت، تجلی یک روح تاریخی، ایمان سلحشورانه، هویت تمدنی و حافظه زنده ملی است.

صالحی‌امیری با تبیین ابعاد عمیق این رخداد اجتماعی افزود: ایران عزیز بار دیگر نشان داد که چگونه می‌تواند از دل تکثرها و تفاوت‌ها، یک اراده بزرگ ملی، همبستگی تمدنی و حماسه‌ای میهنی خلق کند. این حضور، «تاریخ زنده» ایران است؛ لحظه‌ای که در آن مردم از معنا، هویت و شرافت ملی خود دفاع می‌کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مسئولیت خطیر این وزارتخانه در صیانت از چنین سرمایه‌های معنوی، تصریح کرد: ما این رخداد را در سطح تحلیل‌های روزمره تقلیل نمی‌دهیم، بلکه آن را در تراز میراث تمدنی و ایمانی ایران فهم می‌کنیم و بر همین اساس، ثبت و ماندگارسازی آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی در ادامه از تدوین و اجرای «دکترین ثبت دوگانه» برای این رخداد خبر داد و گفت: این شکوه حضور در دو سطح راهبردی ثبت خواهد شد؛ نخست، در قالب «فرهنگ همبستگی و کنشگری جمعی» به‌عنوان یک رسم اجتماعی زنده، همسو با روح کنوانسیون ۲۰۰۳ و با تاکید بر صیانت از میراث ناملموس و رفتارهای جمعی جوامع.

صالحی‌امیری افزود: این فرهنگ همبستگی که در آن اقشار و نسل‌های مختلف حول حقیقت ایران به هم پیوستند، یک دارایی عظیم معنوی است که باید به‌عنوان میراثی پویا حفظ و تقویت شود.

وی محور دوم این دکترین را تبلور «میراث زنده معاصر» عنوان کرد و گفت: میراث، پدیده‌ای ایستا و محدود به گذشته یا موزه‌ها نیست، بلکه جریانی زنده در بطن زندگی اجتماعی است. هرجا که ملتی در لحظه‌ای تاریخی، معنای مشترک خود را خلق می‌کند، در واقع در حال ساختن میراث آینده خویش است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر گذار مفهومی از «میراث ایستا» به «میراث پویا» تصریح کرد: این رویکرد، ناظر بر میراثی است که در میدان حضور دارد و در بطن کنش آگاهانه مردم شکل می‌گیرد؛ میراثی که در دفاع از سرزمین، هویت و ارزش‌ها متولد می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت روایت‌گری دقیق و ثبت تخصصی این رخداد در حافظه فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که این لحظات را به‌درستی روایت و ماندگار کنیم تا آیندگان بدانند که تداوم ایران، ریشه در مردم، همبستگی و روح زنده‌ای دارد که در لحظات بحران تجلی می‌یابد. این حضور ثبت خواهد شد، چرا که بخشی از شناسنامه تمدنی و هویت مقتدر ایران معاصر است.

