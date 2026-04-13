۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰

۳۱ فروردین، آخرین مهلت ثبت نام تاکسیرانان برای بیمه تأمین اجتماعی

سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از ثبت نام تاکسیرانان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرایند شناسایی و گردآوری اطلاعات تاکسیرانان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران آغاز شده است. 

این اقدام به منظور بررسی امکان حمایت از بیمه خویش‌فرما نزد سازمان تأمین اجتماعی و با هدف شناسایی و ساماندهی تاکسیرانان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی تاکسیرانان صورت پذیرفته و مقرر است فرایند پیش‌ثبت‌نام اولیه انجام گردد. 

در همین راستا، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در نظر دارد برای پیگیری و به‌روزرسانی وضعیت بیمه تامین اجتماعی تاکسیرانان، آخرین اطلاعات مرتبط با بیمه آنان را گردآوری نماید. 

این ثبت‌نام صرفاً به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و احصای آمار متقاضیان انجام می‌شود و اجرای نهایی طرح، منوط به تأمین اعتبار و تصویب نهایی مراجع ذیربط خواهد بود. 

براساس گزارش شهر، همچنین آخرین مهلت ثبت نام برای متقاضیان تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ خواهد بود.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

