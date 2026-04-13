۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

افزایش ۶۲ درصدی فروش بازارچه‌های نوروزی خراسان جنوبی

فروش بازارچه‌های نوروزی خراسان جنوبی در نوروز امسال با رشد قابل‌توجه ۶۲ درصدی نسبت به نوروز ۱۴۰۴ همراه شد و رکورد جدیدی در عرضه و فروش صنایع‌دستی استان به ثبت رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی گفت: در ایام نوروز، ۴۵ بازارچه نوروزی در سطح استان فعال بوده که شامل ۱۷ بازارچه دائمی با ۱۳۹ غرفه و ۲۸ بازارچه موقت با ۲۷۳ غرفه است. به گفته او، حجم فعالیت و استقبال مسافران نوروزی باعث افزایش چشمگیر فروش محصولات صنایع‌دستی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی مجموع فروش بازارچه‌های صنایع‌دستی استان در نوروز سال جاری را ۱۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در نوروز ۱۴۰۴ حدود ۷ میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان بوده است؛ افزایشی که به گفته او بیانگر رشد توجه گردشگران به محصولات بومی و اصیل خراسان جنوبی است.

او همچنین از صنایع نساجی سنتی، گلیم، انواع دست‌بافته‌های داری و غیرداری، سفال، و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به‌عنوان پرفروش‌ترین محصولات نوروز امسال نام برد.

برآبادی گفت: ما امسال با راه‌اندازی ۴5 بازارچه صنایع‌دستی معادل یک سوم بازارچه‌های نوروزی کشور و با برپایی ۸۴ سیاه چادر عشایری در محورهای مواصلاتی استان معادل یک چهارم سیاه چادرهای عشایری کل کشور را محقق کردیم.

