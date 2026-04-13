به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص برنامه‌های سازمان متبوع خود در سال جدید گفت: سازمان بیمه سلامت ایران پوشش نیمی از جمعیت کشور را برعهده داشته و با توجه به برنامه‌های خود به سمت یک سازمان تمام هوشمند و الکترونیک پیش می‌رود، لذا به دنبال آن هستیم بخشی از خدمات را غیر حضوری به بیمه شدگان ارائه دهیم.

او با تاکید براینکه اولویت سازمان خریداری بهترین و با کیفیت‌ترین خدمت برای بیمه شدگان است، افزود: همچنین تکریم بیمه شدگان و ارائه دهندگان خدمت نیز موضوع مهمی بوده که مد نظر سازمان بیمه سلامت ایران است. خوشبختانه با تامین مناسب منابع با همکاری مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه برای امسال توانستیم به بخشی از اهداف خود دست پیدا کنیم.

ناصحی ادامه داد: بدهی‌های انباشته در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که بالغ بر ۸۰ همت است، در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده و امیدواریم بتوانیم به موسسات طرف قراداد اعتبارات مورد نیاز را انتقال داده و تسویه حساب کنیم.

ناصحی اظهار کرد: پیشگیری سطح چهارم و سطح اول از بدو تولد، تکمیل نظام الکترونیک سلامت، پرونده الکترونیک، نظام ارجاع و پزشکی خانواده از موضوعات مهمی است که با همکاری وزارت بهداشت و سایر بیمه‌های پایه در کشور در حال انجام است، پوشش ناباروری و توانبخشی نیز در اولویت قراردارد. رشد مناسب اعتبارات صندوق صعب العلاج درسال جدید.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه در بحث پوشش بیمه‌ای مناسب، رایگان شدن بیمه برای ۵ دهک اول جامعه و بیمه شدن، همچنان برای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد گفت: برای سایر دهک‌ها منهای دهک ۱۰ نیز برای بیمه شدن تخفیف‌هایی درنظر گرفته شده است، به همین صورت ارایه خدمت از جمله خدمات دارویی و خدمات نوین پزشکی نیز پوشش مناسبی داشته و در صندوق صعب العلاج هم رشد و افزایش منابع داشتیم و اعتبارات این صندوق برای سال ۱۴۰۵ به ۱۶ همت افزایش پیدا کرد.

او افزود: در مجموع از بودجه عمومی بیش از ۹۲ همت در سال ۱۴۰۵ اعتبار داریم که امیدواریم با درآمدها بتوانیم بخشی از نیازها را مرتفع کنیم.

ناصحی بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۳ گروه بیماری تحت پوشش صندوق صعب العلاج هستند که بخش عمده آن‌ها در سامانه‌ها ثبت شده و بسته مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، مابقی نیز براساس هزینه‌ها و فاکتورهای صادرشده در استان‌ها تعیین تکلیف شده و بخش زیادی از این هزینه‌ها قابل پرداخت است.

براساس گزارش وبدا، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: در زمان هجمه دشمن و جنگ تحمیلی نیز همانند جنگ ۱۲ روزه سازمان تمهیداتی در نظر گرفت، به عنوان مثال در بحث نسخه الکترونیک، مطب‌ها و موسسات می‌توانستند از نسخه کاغذی استفاده کنند که در این دوره نیز برقرار بوده و به استان‌ها ابلاغ شده است، همچنین تمدید بیمه‌ها تا پایان فروردین ماه جاری انجام شده و برای تایید دارو نیز با در نظر گرفتن راهکارها و تمهیداتی در مراکز و داروخانه‌ها مشکلی وجود ندارد.

