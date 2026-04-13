به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شهریه با سایر هزینهها در مدارس غیردولتی متفاوت است گفت: شهریه یعنی پول معلم، فضا و امکانات و تجهیزات مستقر در مدرسه که باید پرداخت شود.
او با بیان اینکه آیتمهای شهریه مربوط به کیفیت آموزشی، فضا، تجهیزات و امکانات و معلمان است افزود: آیا در زمان جنگ به معلمان حقوق نمیدهیم؟ فضای اجاره کرده را تحویل میدهیم؟ امکانات و تجهیزات را میفروشیم؟ این هزینهها در مدارس غیردولتی وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مدرسه غیردولتی خانوادهها اگر در قالب شهریه، پرداختی انجام میدهند برای این آیتمهای شهریه است که در ماده ۱۵ به آن اشاره شده ادامه داد: اما برخی از موضوعات به دلیل محقق نشدن هزینهای نباید برای آن پرداخت صورت گیرد مانند اردو، آموزشهای شنا به دلیل نبودن استخر و آموزش ندیدن دانشآموز، هزینههای ایاب و ذهاب و غذا از جمله مواردی است که در برابر آن هزینه و اقدامی صورت نگرفته است لذا شهریه این موارد باید عودت داده شود.
محمودزاده با بیان اینکه سیاستها و برنامهها در این خصوص اعلام میشود گفت: اگر عودت هزینههای این چنینی انجام نشود، تخلف است و در شورای نظارت بررسی میشود.
او با بیان اینکه موسسان مکلف هستند اگر در این خصوص هزینه دریافت کردند، عودت دهند افزود: والدین میتوانند اعتراض و گزارش خود را در سامانه مشارکتها ثبت کنند و یا به صورت حضوری میتوانند به بازرسی منطقه، بازرسی استان، بازرسی وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: تا این لحظه پروندهای در این خصوص نداشتهایم.
