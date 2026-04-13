به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان این وزارتخانه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، با تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان و «امام شهید»، اظهار کرد: این فقدان، اگرچه برای جامعه اندوه‌بار و سنگین است، اما برای آن عزیزان، عروجی در مسیر کمال و ارتقای معنوی محسوب می‌شود.

وی با تبیین پیامدهای اجتماعی این رخدادها افزود: آنچه امروز در بطن جامعه ایران مشاهده می‌شود، تحولی بنیادین در سطح نگرش‌ها و کنش‌های اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت روح و سیره امام شهید در جامعه جاری شده و مردم، فارغ از تفاوت‌ها، با وحدتی کم‌نظیر در صحنه حاضر شده‌اند؛ رخدادی که به‌گفته وی «نظیر آن در هیچ نقطه‌ای از جهان قابل مشاهده نیست».

آقاتهرانی با اشاره به نقش این انسجام ملی در تحولات اخیر تصریح کرد: حضور یکپارچه و آگاهانه ملت، به‌مثابه سرمایه‌ای راهبردی، زمینه‌ساز شکست دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و نشان داد که سرمایه اجتماعی ایران، همچنان زنده، پویا و تعیین‌کننده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه، با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، بر آمادگی کامل این کمیسیون برای بررسی، تقویت و تصویب آن‌ها تاکید کرد و گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده، با رویکردی دقیق و کارشناسانه در کمیسیون فرهنگی مطرح خواهد شد و به‌نظر می‌رسد اجماعی مثبت برای پیشبرد آن‌ها وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت انطباق اقدامات با ضوابط و قواعد بین‌المللی افزود: در مسیر پیگیری حقوق ملت ایران، به‌ویژه در حوزه میراث‌فرهنگی، لازم است تمامی اقدامات با ملاحظات حقوقی و استانداردهای جهانی همراه باشد تا ضمن جلوگیری از آسیب‌های ثانویه، امکان استیفای کامل حقوق کشور فراهم شود.

آقاتهرانی همچنین با استقبال از طرح موضوع «سوگواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط»، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی، این‌گونه برنامه‌ها را در راستای مأموریت‌های خود تعریف کرده و حمایت و همراهی لازم را برای تحقق آن‌ها به‌عمل خواهد آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی از آثار تاریخی کشور، تصریح کرد: دشمن، فراتر از تقابل نظامی، به‌دنبال تخریب بنیان‌های هویتی و تاریخی ایران است؛ ازاین‌رو، صیانت از میراث‌فرهنگی، ضرورتی راهبردی در چارچوب امنیت ملی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با هشدار نسبت به هرگونه تعلل در این حوزه افزود: در صورت بی‌توجهی یا تأخیر در اتخاذ تدابیر لازم، نه‌تنها بخشی از سرمایه‌های تاریخی کشور از دست خواهد رفت، بلکه در آینده با تهدیدات گسترده‌تری نیز مواجه خواهیم شد؛ ازاین‌رو، طراحی و اجرای تمهیدات پیشگیرانه و بازدارنده، امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی در پایان، با قدردانی از برگزاری این نشست، بر تداوم تعامل میان مجلس و وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد و گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس، آمادگی دارد در قالب طرح یا لایحه، تمامی اقدامات لازم برای حمایت از این حوزه را در دستور کار قرار دهد و با بسیج ظرفیت‌های قانونی، مسیر صیانت و ارتقای میراث‌فرهنگی کشور را هموار سازد.

انتهای پیام/