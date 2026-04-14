به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه با رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌ غربی دیدار و پیرامون برنامه‌های راهبردی حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی گفت‌وگو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان، خواستار تغییر رویکرد در بهره‌برداری از جاذبه‌ها شده و گفت: توسعه گردشگری آذربایجان‌ غربی باید بر پایه ظرفیت‌های منحصربه‌فرد مرزی، غنای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و پتانسیل‌های بکر روستایی استوار شود.

رضا رحمانی با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های دسترسی به اماکن گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، افزود: تلفیق گردشگری مرزی با میراث تاریخی می‌تواند جهشی جدی در آمار جذب توریست و رونق اقتصادی منطقه ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت ستاد اجرایی خدمات سفر و تمهیدات پیش‌بینی شده برای میزبانی از مسافران نوروزی ارائه و با تشریح اقدامات نظارتی و رفاهی، بر آمادگی کامل مجموعه‌های اقامتی و تفریحی استان برای ارائه خدمات کیفی به گردشگران در بهار و تابستان امسال تأکید کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی آثار برجسته‌ای نظیر مسجد جامع ارومیه و روستای حسنلو نقده مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت استمرار پیگیری‌های ملی و بین‌المللی برای الحاق میراث ارزشمند آذربایجان‌ غربی به فهرست یونسکو، به‌عنوان یکی از مطالبات کلیدی و اولویت‌دار استان تأکید شد.

