سرمایه انسانی؛ پیشران تحول در صیانت و اعتلای میراث تمدنی ایران

بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نوشت: در نظام راهبردی هر سازمان، آنچه بیش از ساختارها، منابع مالی و ابزارهای فناورانه، ضامن بقا، بالندگی و تعالی است، «سرمایه انسانی» است؛ جوهری زنده و پویا که با خردورزی، تعهد و خلاقیت، روح حرکت را در کالبد سازمان میدمد. در منظومه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این سرمایه «راوی هویت» و «پاسدار حافظه تاریخی» ملتی است که ریشه در اعماق تمدن دارد.
امروز که کشور در شرایطی حساس و سرنوشتساز قرار گرفته است، اهمیت و نقشآفرینی منابع انسانی، جلوهای مضاعف یافته و به سطحی راهبردی ارتقا پیدا کرده است. در چنین بزنگاههایی، این نیروی انسانی است که با بصیرت، مسئولیتپذیری و روحیه جهادی، میتواند مسیرهای دشوار را هموار سازد و افقهای تازهای از پیشرفت و امید را پیش روی جامعه بگشاید.
بیتردید، نیروی انسانی در این وزارتخانه، حامل رسالتی تمدنی است. هر اقدام، هر تصمیم و هر خلاقیت، در نهایت به صیانت از میراثی میانجامد که نهتنها متعلق به گذشته، بلکه سرمایهای برای آینده و پشتوانهای برای هویت ملی است. اینجاست که مفهوم «منابع انسانی» از یک تعبیر سازمانی فراتر رفته و به «سرمایهای فرهنگی و تمدنی» بدل میشود.
۲۵ فروردینماه، روز ملی منابع انسانی، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در این جایگاه خطیر و تجدید میثاقی آگاهانه با آرمانهای خدمت صادقانه است. این روز، یادآور آن است که توسعه واقعی، نه در انباشت منابع، بلکه در شکوفایی استعدادهای انسانی و ارتقای کرامت نیروی کار معنا مییابد. هر اندازه که بتوانیم بستر رشد، خلاقیت و انگیزش را برای سرمایههای انسانی فراهم کنیم، به همان میزان مسیر تحقق اهداف کلان سازمانی و ملی را هموار ساختهایم.
در این میان، توجه به کرامت انسانی، ارتقای مهارتها، تقویت سرمایه اجتماعی درونسازمانی و ایجاد فضای اعتماد و همافزایی، از الزامات غیرقابلانکار مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر است. سازمانی که به نیروی انسانی خود به چشم «سرمایه» بنگرد، نه «هزینه»، بیتردید در مسیر تعالی و پایداری گام برخواهد داشت.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام که با ایثار جان خود، بستر عزت و اقتدار این مرز و بوم را فراهم ساختند، این روز فرخنده را به تمامی همکاران گرانقدر، پرتلاش و متعهد در سراسر کشور تبریک عرض میکنم؛ عزیزانی که بیادعا، اما مؤثر، در خط مقدم صیانت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و اعتلای صنایعدستی، ایفای نقش میکنند.
امید است با اتکال به الطاف الهی و با تکیه بر ظرفیتهای بیبدیل سرمایه انسانی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه و تحقق افقهای بلند در مسیر پیشرفت نظام اداری کشور باشیم. بیگمان، آیندهای روشن در گرو همت بلند و اندیشههای خلاق شماست؛ شما که سفیران تحول، معماران امید و نگهبانان هویت این سرزمین هستید.
