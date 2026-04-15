۲۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

بازدید نظارتی از طرح‌های دریافت کننده تسهیلات در قاینات

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات گفت: با حضور کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان قاینات مورد بازدید نظارتی قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این بازدید که روز چهارشنبه 26 فروردین‌ماه 1405 در شهرهای قاین و آرین شهر و روستای زول و محور روستای پهنایی انجام شد، 5 طرح که مجموعا 100 میلیارد ریال از تسهیلات تبصره‌های 15 و 18 استفاده کرده‌اند، به صورت میدانی بررسی شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات افزود: در نهایت انحرافی در نحوه هزینه کرد تسهیلات در ساخت و ساز مشاهده نشد و پیشرفت پروژه‌های مذکور، مثبت و مطلوب ارزیابی شد. همچنین نظرات مشورتی کارشناسان گردشگری نیز به مجریان پروژه‌ها ارائه شد.

او گفت: پس از تأیید و معرفی طرح‌های از طریق کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط با تسهیل سرماگذاری و اشتغال، نظارت بر اجرای صحیح فعالیت‌ها، تطابق آن را با قوانین و مقررات تضمین کرده و برای نیل به اهداف و مقاصد برنامه‌های مورد نظر الزامی است.

عباس‌زاده افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته، طرح‌های سرمایه‌گذاری همشهریان در حوزه گردشگری از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و تفاوت محسوسی نسبت به قبل پیدا کرده است.

کد خبر 1405012601538
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

