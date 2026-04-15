به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این بازدید که روز چهارشنبه 26 فروردین‌ماه 1405 در شهرهای قاین و آرین شهر و روستای زول و محور روستای پهنایی انجام شد، 5 طرح که مجموعا 100 میلیارد ریال از تسهیلات تبصره‌های 15 و 18 استفاده کرده‌اند، به صورت میدانی بررسی شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات افزود: در نهایت انحرافی در نحوه هزینه کرد تسهیلات در ساخت و ساز مشاهده نشد و پیشرفت پروژه‌های مذکور، مثبت و مطلوب ارزیابی شد. همچنین نظرات مشورتی کارشناسان گردشگری نیز به مجریان پروژه‌ها ارائه شد.

او گفت: پس از تأیید و معرفی طرح‌های از طریق کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط با تسهیل سرماگذاری و اشتغال، نظارت بر اجرای صحیح فعالیت‌ها، تطابق آن را با قوانین و مقررات تضمین کرده و برای نیل به اهداف و مقاصد برنامه‌های مورد نظر الزامی است.

عباس‌زاده افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته، طرح‌های سرمایه‌گذاری همشهریان در حوزه گردشگری از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و تفاوت محسوسی نسبت به قبل پیدا کرده است.

