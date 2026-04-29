بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدرضا هاشمی روز سهشنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در کارگروه توسعه مهارت با بیان اینکه توسعه مهارتآموزی باید در تمامی سطوح جامعه دنبال شود، اظهار کرد: مهارتآموزی تنها محدود به آموزشهای فنی مانند جوشکاری، مکانیکی و برق نیست، بلکه از مدیریت، گفتار، رفتار، تکریم اربابرجوع و حتی سبک زندگی در خانواده را نیز شامل میشود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه همه افراد از مدیران ارشد تا نیروهای اجرایی نیازمند آموزش مهارت هستند، افزود: یک مدیر نیز باید مهارت مدیریت، مهارت ارتباط با مردم و مهارت در تصمیمگیری داشته باشد تا بتواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
او با اشاره به مراجعات متعدد مردم برای اشتغال تصریح کرد: بسیاری از افراد به دنبال شغل هستند اما فاقد مهارت لازماند؛ در حالی که نخستین گام برای ایجاد اشتغال پایدار، مهارتآموزی است و پس از آن میتوان از ظرفیت تسهیلات، معرفی به واحدهای تولیدی و صنعتی و دیگر ابزارهای حمایتی بهره گرفت.
هاشمی با تأکید بر لزوم گسترش جامعه هدف مهارتآموزی، گفت: لازم است همه دستگاهها برای گروههای هدف خود برنامهریزی کنند و مهارتآموزی را به سطح روستاها نیز گسترش دهند، چرا که ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه مشاغل خرد، صنایعدستی، گوهرسنگ، زنبورداری، دامداری، گیاهان دارویی و گردشگری در استان وجود دارد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۲۰ کارگاه گوهرسنگتراشی در استان، خاطرنشان کرد: این ظرفیت میتواند توسعه یابد و به یکی از منابع مهم اشتغال پایدار تبدیل شود؛ بهویژه اگر در کنار مهارت فنی، مهارتهای بازاریابی، طراحی، بستهبندی و فروش نیز به علاقهمندان آموزش داده شود.
او گفت: بسیاری از مشاغل سنتی و بومی که در حال فراموشی هستند باید با آموزش صحیح احیا شوند تا علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به معیشت مردم کمک کنند.
استاندار با اشاره به ظرفیت ۸۲۰ نوع گیاه دارویی در خراسان جنوبی افزود: این حوزه نیز نیازمند آموزش تخصصی و مهارتآموزی است تا مردم بتوانند از این ظرفیت ارزشمند به شکل اقتصادی، استاندارد و مبتنی بر زنجیره کامل ارزش بهرهبرداری کنند؛ از کشت و برداشت تا فرآوری، بستهبندی و صادرات.
او بر ضرورت تقویت ارتباط اداره کل فنی و حرفهای با آموزش و پرورش، دانشگاهها، نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هنرستانهای جوار صنعت و آموزشهای مهارتی در کنار مراکز آموزشی میتوانند نقش مهمی در آمادهسازی دانشآموزان و فارغالتحصیلان برای ورود به بازار کار داشته باشند و فاصله مدرک تا مهارت را کاهش دهند.
هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت ورود آموزشهای نوین به حوزه مهارتآموزی اظهار داشت: امروز آموزش در حوزه نرمافزار، شرکتهای دانشبنیان و بهویژه هوش مصنوعی یک ضرورت است و باید با همکاری دانشگاهها، منطقه ویژه اقتصادی و اساتید متخصص، زمینه آموزش مهارتهای مرتبط با هوش مصنوعی و فناوریهای نو فراهم شود تا جوانان استان در بازار کار آینده نیز حرف برای گفتن داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی خواستار اعلام نیازهای مهارتی دستگاههای اجرایی به صورت مکتوب شد و گفت: هر دستگاه باید مهارتهای مورد نیاز خود را مشخص کند تا آموزشها، هدفمند و منجر به اشتغال واقعی شود؛ نه صرفاً صدور گواهینامه.
او با تأکید بر معرفی افراد موفق در حوزه مهارتآموزی به جوانان افزود: باید الگوهای موفقی که از نقطه صفر آغاز کرده و امروز به درآمد پایدار رسیدهاند به جامعه معرفی شوند تا انگیزه لازم برای ورود جوانان به این عرصه افزایش یابد.
صنایعدستی و گوهرسنگ، پیشران جدید مهارتآموزی و اشتغال در خراسان جنوبی
سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با اشاره به همراستایی برنامههای این ادارهکل با تأکید استاندار بر مهارتآموزی، گزارشی از وضعیت آموزش در حوزه صنایعدستی ارائه کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با بیان اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی میتوانند از مهمترین بسترهای اشتغال پایدار در استان باشند، گفت: در سال گذشته ۱۷ دوره تخصصی و ۸۱ دوره عمومی صنایع دستی برگزار شد که در مجموع، ۱۰۳ نفر در دورههای تخصصی و یکهزار و ۲۶ نفر در دورههای عمومی آموزش دیدند.
او افزود: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، دورههای آموزش رکابسازی در استان برگزار شده است؛ دورهای که بهطور مستقیم مکمل رشته تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی است و میتواند زنجیره تولید از سنگ خام تا محصول نهایی قابل عرضه در بازار را تکمیل کند و پیوند مهارت تراش گوهرسنگ و رکابسازی، فرصت ارزشمندی برای خلق برندهای محلی و افزایش ارزش افزوده محصولات هنرمندان خراسان جنوبی فراهم میکند.
برآبادی بیشتر دورههای آموزشی برگزار شده را شامل حولهبافی و نساجی سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، برکبافی، گیوهبافی، طراحی و دوخت لباس سنتی، سفال و سرامیک، کرباسبافی، خراطی سنتی و سایر رشتههای بومی دانست و گفت: این دورهها علاوه بر احیای مشاغل سنتی، بهطور مستقیم با تأکید استاندار بر حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال در روستاها همسو است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تأکید کرد: توسعه آموزشهای صنایعدستی در روستاها، بهویژه در روستاها و شهرهای ملی صنایعدستی، بخصوص در رشتههایی مانند نساجی سنتی، گیوهبافی، بافتهای سنتی و نیز رشتههای مرتبط با سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، میتواند ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان، زمینه ایجاد درآمد پایدار خانوارها را فراهم کند و برنامهریزی شده است تا با درنظرگرفتن استعدادهای هر منطقه، دورههای آموزشی متناسب با مزیتهای همان منطقه طراحی و اجرا شود تا اثربخشی مهارتآموزی افزایش یابد.
