به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی شامگاه جمعه 22 خردادماه 1405 در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی، ضمن تبریک هفته صنایع دستی گفت: ویژه برنامه‌هایی در جهت گرامیداشت این هفته توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان پیش بینی شده و این نمایشگاه که با همکاری شرکت نمایشگاه های بین‌المللی استان برگزار شده نیز در این راستا است که قابل تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: این نمایشگاه شامل ۲۰۰ غرفه است که ۶۰ غرفه آن صنایع‌دستی ۱۰۰غرفه گل و گیاه و صنایع وابسته و ۴۰ غرفه سوغات است.

او ادامه داد: خراسان جنوبی استانی مستعد در حوزه صنایع‌دستی است که در ثبت روستاهای جهانی و ملی صنایع‌دستی، حضور صنعتگران و تولید و همچنین فروش محصولات نشان داده شده است.

هاشمی گفت: ما برای فروش صنایع‌دستی نیاز به برپایی نمایشگاه های متعدد داریم و نباید نمایشگاه‌ها منحصر به ایام خاص از جمله هفته صنایع‌دستی شود.

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