بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا نصرآبادی، گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنایعدستی استان، استاندار خراسان جنوبی به همراه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، از چند مجموعه شاخص تولیدی و فروشگاهی صنایعدستی در شهر بیرجند بازدید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیرجند افزود: در این بازدید، مجموعه تولیدی و فروشگاهی «رها سرامیک» به عنوان تولیدکننده آثار رشته نقاشی زیرلعابی، مجموعه تولیدی و فروشگاهی «فروزان خراشاد» فعال در حوزه تولید انواع پارچههای دستبافت و همچنین مرکز تخصصی نساجی سنتی بیرجند مورد بازدید قرار گرفت.
او اظهار کرد: استاندار خراسان جنوبی در جریان این بازدیدها ضمن قدردانی از تلاشهای هنرمندان و صنعتگران، از نزدیک با فرآیند تولید محصولات صنایعدستی آشنا شد و مسائل، ظرفیتها و نیازهای فعالان این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
نصرآبادی با اشاره به اهمیت این مجموعهها در توسعه صنایعدستی استان تصریح کرد: واحدهای مورد بازدید به عنوان حلقههای کامل زنجیره تولید، از طراحی و تولید تا عرضه و فروش محصولات را در بر میگیرند و در کنار حفظ اصالتها و دانش بومی، توانستهاند با پاسخگویی به نیازهای روز بازار، زمینه پایداری و رونق اقتصادی صنایعدستی را فراهم کنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیرجند خاطرنشان کرد: نساجی سنتی به عنوان یکی از کهنترین گروههای صنایعدستی استان و همچنین هنر ساخت ظروف سرامیکی همراه با نقاشی زیرلعابی از رشتههای مزیتدار و دارای ظرفیت بالای توسعه در خراسان جنوبی، بهویژه شهر بیرجند، محسوب میشوند که نقش مهمی در اشتغالزایی، حفظ میراث فرهنگی و معرفی هویت هنری منطقه دارند.
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