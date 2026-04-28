چهارمین نشست سینما گردشگری خراسان جنوبی با محوریت مستند مسافران دهسلم برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب با بیان اینکه نشست «سینما گردشگری» که روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، فرصتی مغتنم برای همافزایی فعالان حوزه گردشگری و بررسی ظرفیتهای بکر دهستان دهسلم بود، گفت: اکران مستند تحسینشده «مسافران دهسلم» ساخته فرهاد ورهرام، دریچهای نو به سوی پتانسیلهای منحصربهفرد این منطقه گشود و باعث شد تا دیدگاههای تازهای نسبت به توسعه گردشگری کویر لوت در استان شکل گیرد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: در این نشست، ضمن بررسی جنبههای مختلف طبیعی و تاریخی دهسلم، بر ضرورت ثبت جهانی آسبادهای نهبندان نیز تأکید شد. همچنین، برگزاری تورهای آشناسازی برای راهنمایان گردشگری به مقصد دهسلم و بیابان جهانی لوت به عنوان یکی از مهمترین خروجیهای عملیاتی این رویداد، مورد توافق قرار گرفت.
او برگزاری چنین نشستهایی را در ارتقای دانش تخصصی فعالان گردشگری، کشف ظرفیتهای پنهان استان و ایجاد فضای همافزایی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد: این رویدادها در آینده نیز با موضوعات و مستندهای جدید ادامه یابد.
عرب خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای گردشگری استان، به ویژه در مناطق کمتر شناختهشده مانند دهستان دهسلم و عرصه شرقی بیابان جهانی لوت، میتوانیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی منطقه باشیم.
پس از اکران مستند، یک پنل تخصصی با حضور کارشناسان برجسته استان تشکیل شد. در این پنل، شرکتکنندگان به بررسی زوایای مختلف پتانسیلهای گردشگری منطقه، از جمله خردهاقلیم منحصربهفرد دهسلم و راهکارهای برندسازی پرداختند.
جواد سیروسی راهنمای گردشگری و کارشناس ثبت آثار فرهنگی و تاریخی، با اشاره به اهمیت تاریخی آسبادهای نهبندان گفت: اکنون تنها ۱۵ آسباد از ۷۵ آسباد موجود باقی ماندهاند که باید تا زمان ثبت جهانی آنها از این سرمایه تاریخی محافظت کنیم.
احسان اعتمادینیا راهنمای تخصصی بیابان جهانی لوت، درباره تجربیات میدانی خود در این منطقه اذعان کرد: پیمایش در گرمترین نقطه کویر لوت، که دمای ۷۳.۵ درجه سانتیگراد را به ثبت رسانده، نشاندهنده ظرفیتهای منحصر به فرد این ناحیه برای گردشگران تخصصی است.
محسن الهامیان کارآفرین و مشاور هوشمندسازی گردشگری، بر اهمیت استراتژیک منطقه تأکید کرد و افزود: دهسلم به عنوان دروازه شرقی بیابان لوت، پتانسیل بالایی برای برندسازی و جذب مخاطب از طریق طراحی و اجرای تورهای تجربهگرا دارد که نیازمند توجه ویژه است.
انتهای پیام/
نظر شما