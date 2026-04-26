بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا نصرآبادی امروز یگشنبه 6 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته مشاغل، نمایشگاه صنایعدستی و دستسازههای هنرجویان و هنرمندان با مدیریت آموزش و پرورش بیرجند و مشارکت فعال اداره میراثفرهنگی در راستای معرفی ظرفیتهای اشتغالزایی هنرهای سنتی روز یکشنبه 6 اردیبهشتماه 1405 افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند با گرامیداشت این هفته، هدف از حضور صنایعدستی در این رویداد را آشنایی نسل جوان با رشتههای فنی و هنری دانست و افزود: توصیه ما به نوجوانان و جوانان این است که رشتههای صنایعدستی را به عنوان یک مهارت استراتژیک جدی بگیرند تا در آینده بتوانند در کنار تحصیلات آکادمیک، استعداد و هنر خود را به بازاری پایدار تبدیل کنند.
او ضمن قدردانی از تعامل سازنده اداره آموزش و پرورش، تصریح کرد: گروهی از هنرمندان و صنعتگران شاخص شهرستان برای رونمایی از محصولات خود در این نمایشگاه حضور یافتهاند تا با ارائه آثار ارزشمندشان، انگیزهبخش مسیر حرفهای دانشآموزان باشند.
نصرآبادی با اشاره به شرایط خاص کشور و پیوند میان هنر و مقاومت گفت: رشتههای صنایعدستی از تنوع بالایی برخوردارند و این نمایشگاه میزبان شایستهای برای فرزندانی است که در شبهای حماسه و پایداری، پای اقتدار ایران ایستادهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند تأکید کرد: در ایام اخیر علیرغم تمامی محدودیتها، دستگاههای خدماترسان با عزمی راسخ و ایجاد فضایی سرشار از آرامش و امنیت ثابت کردند که مسیر خدمت به مردم و صیانت از میراث کهن این سرزمین تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.
نمایشگاه نمایشگاه صنایعدستی و دستسازههای هنرجویان و هنرمندان از تاریخ 6 تا 8 اردیبهشت ماه به مدت سه شب از ساعت ۱۹ الی ۲۱ در محل سالن هنرستان رسالت واقع در میدان امام خامنه ای (ره)، در جوار اجتماعات شبانه مردم شریف بیرجند، پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به هنر ایرانزمین خواهد بود
