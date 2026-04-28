به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی گرگی روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه اظهار کرد: عملیات ساماندهی شکافهای حاصل از بارندگیهای مکرر در قلعه بمپور، با اعتبار ۲ میلیارد ریال و از روزهای پایانی فروردین ماه آغاز شده است.
مدیر پایگاه میراثفرهنگی بمپور افزود: شکافهای ایجاد شده در طول زمان بر اثر بارندگیهای پیدرپی، موجب تضعیف استحکام سازهای بنای قلعه و همچنین ایجاد ایرادات بصری در بخشهای عامهنشین آن شده بود.
او در ادامه توضیح داد: این پروژه با هدف جلوگیری از آسیبهای بیشتر به ساختار تاریخی قلعه و همچنین بهبود ظاهر و ایرادات بصری این اثر ارزشمند انجام میشود تا از تداوم فرسایش بنا جلوگیری شود.
به گفته گرگی، با توجه به شرایط جغرافیایی و جوی موجود منطقه، این نوع مرمتها امری ضروری است که به صورت برنامهریزی شده از سوی اداره کل و این پایگاه انجام میشود.
انتهای پیام/
نظر شما