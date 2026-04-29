بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجیب حسنی روز سهشنبه 8 اردیبهشت 1405، در جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ که با حضور مدیرکل میراثفرهنگی استان، سایر دستگاهها و متقاضیان دریافت تسهیلات برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهادت قائد امت، به چالشهای موجود در زمینه اجرای تبصره ۱۸ اشاره کرد و افزود: اگر نیت و ارادهای برای حل مسائل وجود داشته باشد، حل مشکلات اقتصادی کار پیچیدهای نیست. با وضعیتی که ما در حال حاضر داریم، شایسته است که تمام ذینفعان بهویژه دستگاههای دولتی و بانکها تمام تلاش خود را برای همکاری و حل مشکلات به کار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان به عدم لحاظ شدن سامانه کات آمار اشاره کرد و افزود: به نظر میرسد که دستگاهها و بانکها باید بهصورت مستقل مشکلات خود را از طریق مرکز پیگیری کنند. وضعیت عملکرد هر دستگاه در سامانه ثبت خواهد شد و لذا لازم است هر دستگاه با جدیت و مسئولیت، عملکرد خود را دفاع کند.
او ضمن تأکید بر همکاری تخصصی بین دستگاهها و بانکها گفت: این موضوع باید با حضور نمایندگان دستگاههای متقاضی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. تاکنون این همکاری بهطور کامل محقق نشده و موضوعات حل نشده بین بانک و دستگاه اجرایی باید در کوتاه ترین زمان ممکن حل و برای هفته ی بعد گزارش اقدامات ارائه شود.
معاون اقتصادی استاندار همچنین تأکید کرد: اگر دستگاهها با جدیت بیشتری عمل کنند و بانک را مجاب به همکاری کنند، بسیاری از مشکلات در حوزه عملکردی قابل رفع است. در جلسه آتی اعتبار دستگاه های ناتوان در جذب تسهیلات قطعا جابجا خواهد شد و نباید به دلیل کمکاری بانکها یا دستگاهها، شاهد برگشت اعتبارات اختصاصیافته به استان باشیم.
او درباره دیدگاههای موجود در زمینه توزیع اعتبارات تسهیلاتی تصریح کرد: مجموع دیدگاههایی که بر روی بانکها و دستگاهها در توزیع اعتبارات تسهیلاتی وجود دارد، باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد و پیگیریهای لازم در این زمینه به عمل آید. عملکرد کلی همه دستگاهها لحاظ خواهد شد و عملکرد تبصرهای تنها بخشی از این موضوع را تشکیل میدهد.
حسنی افزود: متولی دفاع از عملکرد هر دستگاه، خود آن دستگاه است. به همین دلیل، ضروری است قبل از برگزاری جلسات مرتبط با تبصره ۱۸، مشکلات موجود میان دستگاهها در جلسات تخصصی حل و فصل شود. عملکرد ۱۰۰ درصدی برخی از دستگاهها و بانکها نمایانگر خواسته و تلاش آنها در این راستا است.
او در ادامه گفت: اینکه چطور یک دستگاه توانسته به عملکرد مطلوب برسد، نشاندهنده اهمیت دقت در انتخاب متقاضیان و طرحهاست. بنابراین باید در انتخاب طرحها بسیار دقت شود و نباید منتظر متقاضیان ماند.
حسنی در پایان بر ضرورت انجام بررسیهای مستند برای متقاضیان و بانکها تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود تا اعتبارات روی زمین نماند و مسائل بهسرعت حل و فصل شوند. اگر سامانه کات دارای ایراداتی است، باید بهطور فوری اصلاح شود.
