به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی پودینه‌واحد روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ها آموزشی با بخشداری قرقری، اداره بهزیستی و کتابخانه‌های عمومی شهرستان هیرمند به منظور توانمندسازی زنان مددجوی تحت پوشش بهزیستی، جوانان عضو کتابخانه‌ها و افزایش آموزش‌دیدگان در حوزه صنایع دستی منعقد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان هیرمند افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جدید، تعداد ۹۰ نفر در قالب این کلاس‌های آموزشی با گذراندن دوره‌های لازم، گواهینامه مهارتی دریافت کنند.

او تصریح کرد: در چارچوب این کلاس‌ها، رشته‌های آموزشی خارج از تقویم آموزشی نیز پس از تأیید معاونت صنایع‌دستی اداره کل، برگزار خواهد شد.

به گفته پودینه، برگزاری این دوره های آموزشی در ترویج و حفظ هنرهای سنتی و صنایع دستی منطقه نقش بسزایی دارد و علاقه‌مندان زیادی نیز دارد.

