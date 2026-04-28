بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان روز دوشنبه ۷ اردیبهشتماه و در حاشیه برگزاری نشست هماندیشی برنامهریزی بازدید گردشگران از مسجد جامع عتیق اصفهان که با حضور جمعی از راهنمایان گردشگری استان نیز همراه بود، گفت: در این نشست که در محل پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان برگزار شد، دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده موردبررسی قرار گرفت.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش راهنمایان گردشگری در معرفی صحیح میراث تاریخی و فرهنگی استان، ادامه داد: راهنمایان گردشگری از نزدیکترین گروهها به گردشگران هستند و دیدگاهها و تجربیات آنها میتواند در برنامهریزی برای توسعه گردشگری اصفهان بسیار راهگشا باشد. به همین منظور برگزاری نشستهای هماندیشی و اتاقهای فکر با حضور فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
آبیان افزود: در این جلسه، راهنمایان گردشگری به طرح مسائل و چالشهای موجود در مسیر بازدید گردشگران از بناهای تاریخی بهویژه مسجد جامع عتیق اصفهان پرداختند و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش جذابیت این مجموعه جهانی برای گردشگران ارائه شد.
او با اشاره به مصوبات این نشست، گفت: برگزاری تورهای تخصصی برای شهروندان اصفهانی و شهرستانهای اطراف بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، برگزاری تورهای خانوادگی یکروزه برای بازدید از مسجد جامع عتیق اصفهان، ایجاد جایگاه معرفی گردشگری در مراکز پربازدید شهر مانند سیتیسنتر، شهرک سلامت و دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین طراحی مشوقهایی برای مشارکت بیشتر فعالان حوزه گردشگری ازجمله برنامههایی است که در این نشست موردتوافق قرار گرفت.
معاون گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: تهیه نقشه مسیرها و محورهای گردشگری شهر و استان بر اساس بناهای تاریخی، دورههای همعصر معماری، گردشگری طبیعت و صنایع، برگزاری تورهای راهیان نور با محوریت بازدید از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعتگردی استان و همچنین برگزاری جشنوارههای غذا و صنایعدستی در شهرها و روستاهای استان از دیگر برنامههایی است که برای رونقبخشی به گردشگری استان پیشنهاد و تصویب شد.
آبیان همچنین به برخی اقدامات مرتبط با مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان اشاره کرد و افزود: افزایش ساعات بازدید مسجد جامع برای حضور گردشگران در ساعات عصر، اصلاح و ارتقای نورپردازی مجموعه متناسب با جایگاه جهانی آن و فراهمسازی شرایط زیست شبانه و بازدید شبانه از بناهای تاریخی، ساماندهی مغازههای اطراف مسجد در شأن این بنای تاریخی، تهیه و عرضه محصولات فرهنگی و سوغات با الهام از نقوش و معماری مسجد جامع و سایر بناهای تاریخی استان و همچنین تهیه و عرضه بلیتهای ترکیبی (کومبو) برای بازدید از چند بنای تاریخی با تخفیف ازجمله پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
او گفت: ایجاد فضایی برای نمایش آثار مربوط به دورههای پیش از اسلام در مسجد جامع، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در حوزههایی مانند مقرنس، معماری منارهها، دیوارنوشتهها و خوشنویسی، و همچنین بزرگداشت شخصیتهایی که در طول تاریخ در حفظ و نگهداری مسجد جامع و سایر بناهای تاریخی نقش داشتهاند، از دیگر موضوعاتی بود که موردتوجه قرار گرفت.
معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: در این جلسه همچنین تدوین منشور اخلاقی و نظامنامه راهنمایان گردشگری مسجد جامع عتیق اصفهان به تصویب اعضا رسید تا با اجرای آن، چارچوبی حرفهای برای فعالیت راهنمایان در این مجموعه جهانی شکل گیرد و زمینه ارتقای کیفیت ارائه خدمات به گردشگران فراهم شود.
