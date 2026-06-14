بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاجر شریفی امروز ۲۴ خردادماه با اشاره به استقبال قابلتوجه شهروندان و گردشگران از برنامههای متنوع هفته صنایعدستی گفت: این رویدادها باهدف حمایت از هنرمندان، عرضه مستقیم تولیدات بومی و تقویت پیوند گردشگری با صنایعدستی برگزار شد که میتواند نقش مؤثری در رونق بازار صنایعدستی شهرستان ایفا کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: صنایعدستی جلوهای از هویت فرهنگی، خلاقیت و هنر ایرانی است و در این ایام تلاش شد با اجرای برنامههای متنوع و مشارکت دستگاههای مختلف، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای هنری شهرستان نطنز فراهم شود.
شریفی بابیان اینکه برنامههای این هفته باهدف حمایت از هنرمندان، معرفی تولیدات بومی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صنایعدستی اجرا شد، افزود: این رویدادها علاوه بر ایجاد فرصت برای عرضه محصولات هنری، بستری برای تقویت ارتباط هنرمندان با جامعه و گردشگران نیز فراهم کرد.
او با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در شهر نطنز تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههای این هفته، برپایی نمایشگاه صنایعدستی در محل تجمعات شبانه شهر نطنز از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه بود که با تعامل و همکاری شهرداری نطنز و شورای اسلامی شهر برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای هنرمندان نطنزی و عرضه مستقیم محصولات صنایعدستی به شهروندان و گردشگران فراهم کرد و نقش مهمی در حمایت از تولیدات بومی و رونق بازار صنایعدستی شهرستان داشت.
شریفی با اشاره به اهمیت چنین رویدادهایی در توسعه اقتصاد محلی افزود: ایجاد فضاهای عرضه و فروش محصولات صنایعدستی یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت چرخه اقتصادی این حوزه و افزایش انگیزه هنرمندان برای ادامه فعالیتهای هنری است.
او در ادامه با اشاره به برنامههای برگزارشده در بخش بادرود اظهار کرد: در همین راستا نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی در اقامتگاه بومگردی سرای جیران بادرود برگزار شد که با استقبال قابلتوجه شهروندان و گردشگران همراه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز افزود: برگزاری این نمایشگاه گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای هنری منطقه بادرود و حمایت از فعالان صنایعدستی و مشاغل خانگی به شمار میرود و میتواند به تقویت پیوند میان گردشگری و صنایعدستی در این منطقه کمک کند.
شریفی همچنین از اقدامات انجام شده برای فضاسازی شهری به مناسبت هفته صنایعدستی قدردانی کرد و اظهار کرد: شهرداریهای نطنز و بادرود با نصب بنرهای گرامیداشت هفته صنایعدستی در سطح شهرها، نقش مهمی در اطلاعرسانی و جلبتوجه عمومی نسبت به جایگاه صنایعدستی ایفا کردند.
او در ادامه با اشاره به دیدار با هنرمندان و پیشکسوتان صنایعدستی شهرستان گفت: در راستای پاسداشت تلاشهای فعالان این حوزه، دیدارهایی با هنرمندان و پیشکسوتان صنایعدستی شهرستان انجام شد تا از نقش ارزشمند آنان در حفظ و تداوم میراثفرهنگی منطقه قدردانی شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز تأکید کرد: در ادامه برنامههای این هفته، از هنرمندان پیشکسوت و هنرمندانی که موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدهاند با اهدای لوح تقدیر تجلیل خواهد شد تا ضمن تکریم این هنرمندان، اهمیت حفظ و ترویج هنرهای سنتی شهرستان نطنز بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
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