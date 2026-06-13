اصفهان، پیشران گردشگری رویدادمحور در کشور

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز ۲۳ خردادماه با اشاره به برگزاری باشکوه رویداد «پدال و خاطره» در قلب تاریخی شهر اصفهان، گفت: امروز اصفهان بیش از هر زمان دیگری به تحرک و نشاط اجتماعی نیاز دارد. رویداد پدال و خاطره تنها یک نمایش خودرویی نبود، بلکه تجلی پیوند عمیق میان میراث ملموس (بناهای تاریخی) و میراث ناملموس (فرهنگ سفر و نوستالژی جمعی) است که با استقبال بیسابقه مردم و گردشگران، مهر تأییدی بر ضرورت استمرار این دست برنامهها زد.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان ادامه داد: ما در اصفهان مهد تمدن هستیم، اما در حوزه معرفی ظرفیتهای متنوع خود نیازمند کار جهادی هستیم. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این ادارهکل با همکاری بخش خصوصی که همواره سربازان خط مقدم گردشگری بودهاند، نهضت برگزاری رویدادهای تخصصی را کلید زده است. هدف ما این است که هر ۱۰ تا ۱۵ روز، یک رویداد شاخص در تراز استانداردهای بینالمللی در اصفهان داشته باشیم تا مقصد گردشگری همواره برای مسافران داخلی و خارجی جذاب و "تحریککننده" باقی بماند.
او در تشریح جزئیات این رویداد، افزود: در این گردهمایی بزرگ، بیش از ۵۰۰ دستگاه خودروی کلاسیک و آنتیک که بخشی از سرمایههای نمادین این مرزوبوم هستند، به همراه ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت، مجموعههای حرفهای کمپر، کاروانینگ و خودروهای آفرود به نمایش درآمدند. این حجم از مشارکت و سازماندهی لجستیکی، نشاندهنده توان بالای مدیریتی و اشتیاق وافر بخش خصوصی برای حضور در میدان رونق اقتصادی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان به ابعاد زیستمحیطی این پویش اشاره و تصریح کرد: در شرایطی که با چالشهای اقلیمی مواجه هستیم، رویداد پدال و خاطره با رویکرد سفر مسئولانه برگزار شد. پیامهایی همچون کاهش ردپای کربن، حفاظت از منابع آبی و صیانت از طبیعت پایدار، بخش جداییناپذیر این رویداد بود تا به جامعه بیاموزیم نشاط اجتماعی و گردشگری باید در مسیری همراستا با حفظ محیطزیست حرکت کند.
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