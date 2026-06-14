بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدجواد عبدلی امروز ۲۴ خردادماه با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه صنایعدستی، گفت: برگزاری نمایشگاه و کارگاههای آموزشی (ورکشاپ) در بازارچه صنایعدستی شهر آران و بیدگل و برپایی نمایشگاه در بخش کویرات، ازجمله برنامههای اجرایی این هفته بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آران و بیدگل برگزاری مراسم نکوداشت روز جهانی صنایعدستی را مهمترین رویداد این هفته برشمرد و ادامه داد: این مراسم که با همکاری شهرداری و بخش خصوصی برگزار شد، شامل «شب مشاهیر» و تجلیل از ۶ دهه تلاش سیفالله امینیان در حوزه میراثفرهنگی بود. در این مراسم که با حضور سید محمد بهشتی (رئیس سابق سازمان میراثفرهنگی)، معاون مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل و فرماندار شهرستان برگزار شد، از دارندگان نشان مهر اصالت ملی نیز تجلیل به عمل آمد.
او افزود: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان در نظر دارد با نگاهی ویژه به صنایعدستی و سوغات محلی مناطق شهری و روستایی، برنامهریزیهای کلانی برای توسعه این بخش انجام دهد.
عبدلی با اشاره به موفقیت هنرمندان این شهرستان در دریافت نشان مهر اصالت ملی، تصریح کرد: هنرمندان آران و بیدگل موفق به دریافت هفت نشان مهر اصالت برای شش اثر هنری در رشتههای قفلسازی سنتی(۲ اثر)، رودوزیهای سنتی(۲ اثر)، حکاکی روی چرم(۱ اثر)، تذهیب روی خراطی(۱ اثر) شدند. همچنین پیشتر نیز یک اثر پارچه زربفت از استاد منصور متشکر موفق به اخذ این نشان شده بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آران و بیدگل تأکید کرد: با توجه به اینکه فرایند صدور مهر اصالت ملی هر دو سال یکبار انجام میشود، از تمامی هنرمندان صاحب اثر شاخص دعوت میشود بهمنظور دریافت مجوز فعالیت و اقدام برای کسب این نشان ملی، به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مراجعه کنند.
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