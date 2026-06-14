به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی نژاد صبح یکشنبه ۲۴ خردادماه در آیین گرامیداشت روز ملی صنایع‌دستی که در حوزه هنری اصفهان با حضور مریم جلالی دهکردی معاون سابق صنایع‌دستی کشور و جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان برگزار شد، با تبریک این روز به پیشکسوتان و هنرمندان عرصه صنایع‌دستی، گفت: اصفهان یک موزه زنده و پویاست و کمتر نقطه‌ای در جهان یافت می‌شود که همچون این جهان شهر در پنج یا شش دوره تاریخی پایتخت کشور بوده و چنین مجموعه‌ای از میراث ملموس و ناملموس را در خود جای‌داده باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری اصفهان ادامه داد: صنایع‌دستی در این استان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از هویت تمدنی، ذوق هنری و جهان‌بینی فرهنگی ایرانیان است که طی قرن‌ها در قالب هنرهای سنتی به نسل‌های بعد منتقل‌شده است.

اصفهان؛ پایتخت خلاقیت و صنایع‌دستی جهان

استاندار اصفهان با یادآوری دوران مسئولیت خود در شهرداری اصفهان و کسب دو عنوان بین‌المللی شهر خلاق و شهر جهانی صنایع‌دستی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزود: این عناوین بین‌المللی چیزی به اصفهان اضافه نکرد، بلکه این اصفهان بود که با پیشینه تاریخی، معماری فاخر، میدان تاریخی امام، بازار قیصریه و مساجد کم‌نظیر خود به این عناوین اعتبار و هویت بخشید.

جمالی نژاد با اشاره به نقش کارگاه‌های صنایع‌دستی در تداوم فرهنگ و مهارت‌های سنتی تصریح کرد: کارگاه‌های صنایع‌دستی در اصفهان به‌مثابه دانشگاه‌های مهارت، خلاقیت و نوآوری هنری هستند که در آن‌ها دانش بومی و تجربه نسل‌ها به هنرمندان جوان منتقل می‌شود.

او حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی را یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده فرهنگی و اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: پشتیبانی از فعالان این حوزه نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار برای نسل جوان کمک می‌کند، بلکه زمینه تقویت صادرات فرهنگی و معرفی هنر اصیل ایرانی در عرصه جهانی را فراهم می‌سازد.

صنایع‌دستی؛ محور توسعه گردشگری و دیپلماسی فرهنگی

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد صنعت گردشگری در استان اصفهان اظهار کرد: باوجود شرایط دشوار اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، صنعت گردشگری اصفهان بار دیگر در مسیر رشد و شکوفایی قرارگرفته و توسعه زیرساخت‌های اقامتی با سرعت در حال انجام است.

استاندار اصفهان افزود: هفته گذشته یک هتل پنج ستاره در استان افتتاح شد و فردا نیز هتل پنج ستاره دیگری به بهره‌برداری می‌رسد و در هفته‌های آینده چند هتل جدید نیز به ظرفیت اقامتی و گردشگری اصفهان افزوده خواهد شد.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات مریم جلالی معاون سابق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تقدیر کرد و گفت: مریم جلالی با رویکردی فراتر از جریان‌های سیاسی و اقتصادی، نقش مؤثری در گسترش دیپلماسی هنری و فرهنگی کشور ایفا کرده و برای معرفی و گشودن بازارهای جهانی به روی صنایع‌دستی ایران و به‌ویژه اصفهان تلاش‌های ارزشمندی انجام داده است.

جمالی نژاد با اشاره به جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی در حفظ هویت ملی افزود: هنرمندان این عرصه صندوقچه‌های زنده هویت و فرهنگ ایرانی هستند و دست‌های پینه‌بسته آنان گواه سال‌ها تلاش برای صیانت از هنرهای اصیل ایرانی است.

استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد که از تجربیات و دانش تخصصی فعالان این حوزه در مسیر توسعه صنایع‌دستی، تقویت جایگاه موزه‌های تاریخی اصفهان و احیای ظرفیت‌های فرهنگی مجموعه‌هایی مانند کارخانه تاریخی ریسباف همچنان بهره گرفته شود.

در پایان این آیین نیز به‌پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی، از مریم جلالی معاون سابق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه تقدیر به عمل آمد.

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