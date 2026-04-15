۲۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

گردشگری، موتور محرک اقتصاد قزوین / تأکید بر عبور از جلسات تشریفاتی به‌سمت پروژه‌های خروجی‌محور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در نشست با سرپرست و معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برعبور از برگزاری جلسات فاقد نتیجه مطلوب به سمت اجرای پروژه‌های دارای خروجی در حوزه سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

به‌گزارش میراث آریا، محمدرضا صفی‌خانی روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر تغییر نگاه راهبردی به مقوله‌ی سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل استان، گردشگری و ظرفیت‌های این حوزه باید به عنوان موتور محرک اقتصاد قزوین عمل کنند.

در این نشست که با ارائه گزارش تخصصی حوزه‌های مختلف همراه بود، موضوعاتی چون ضرورت تقویت و توسعه زیرساخت‌های اقامتی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، روند احداث بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی و چالش‌های بافت تاریخی به ویژه در مجموعه بازار سنتی قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه صفی‌خانی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این اداره‌کل با کارکنان فعال در واحدها دیدار و گفت‌وگو کرد .

فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

