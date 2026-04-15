به‌گزارش میراث آریا، محمدرضا صفی‌خانی روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر تغییر نگاه راهبردی به مقوله‌ی سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل استان، گردشگری و ظرفیت‌های این حوزه باید به عنوان موتور محرک اقتصاد قزوین عمل کنند.

در این نشست که با ارائه گزارش تخصصی حوزه‌های مختلف همراه بود، موضوعاتی چون ضرورت تقویت و توسعه زیرساخت‌های اقامتی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، روند احداث بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی و چالش‌های بافت تاریخی به ویژه در مجموعه بازار سنتی قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه صفی‌خانی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این اداره‌کل با کارکنان فعال در واحدها دیدار و گفت‌وگو کرد .

انتهای پیام/