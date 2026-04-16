میراث‌آریا: ایران و اسپانیا دو کشور با پیشینه‌های تمدنی عمیق و چندلایه هستند که در طول چهار قرن گذشته، اگرچه روابط سیاسی پررنگ و راهبردی مستمری نداشته‌اند، اما هیچ‌گاه نیز درگیر تنش‌های ساختاری و بلندمدت نبوده‌اند. این «ثباتِ بدون اصطکاک» در حافظه تاریخی روابط، امروز به‌عنوان یک مزیت ژئوتمدنی، بستری قابل اتکا برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری میان دو کشور فراهم کرده است.

در همین چارچوب، در تحولات اخیر منطقه‌ای و در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی علیه ایران، اسپانیا در زمره کشورهایی قرار گرفت که با اتخاذ مواضعی مستقل، در برابر رویکردهای یک‌جانبه ایستاد و در سمت درست تاریخ قرار گرفت؛ رویکردی که می‌تواند سرمایه‌ای سیاسی–اخلاقی برای تعمیق همکاری‌های فرهنگی و مردمی میان دو ملت تلقی شود.

هر دو سرزمین در چهارراه‌های تمدنی شکل گرفته‌اند؛ ایران در پیوندگاه شرق و غرب آسیا و اسپانیا در تلاقی اروپا، مدیترانه و جهان اسلام اندلس. این موقعیت‌های ژئوتمدنی، آن‌ها را به کانون‌های تاریخی تبادل فرهنگ، هنر و اندیشه تبدیل کرده و سبب شده است که هر دو کشور از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، ادبی، هنری، سینمایی و گردشگری برخوردار باشند.

بر اساس داده‌های سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد، اسپانیا طی سال‌های اخیر همواره در میان سه مقصد نخست گردشگری جهان از نظر تعداد گردشگر ورودی قرار داشته و ایران نیز با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، در شاخص تنوع جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی در جایگاه‌های برتر منطقه‌ای قرار گرفته است. این هم‌زمانی ظرفیت و تجربه، امکان طراحی الگوهای همکاری مکمل را فراهم می‌سازد.

ایران؛ تداوم یک تمدن زنده

ایران یکی از کهن‌ترین حوزه‌های تمدنی جهان است و آثار آن از دوران ایلامی تا دوره اسلامی به‌صورت پیوسته قابل مشاهده است. مجموعه تخت‌جمشید، ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، نماد شکوه امپراتوری هخامنشی است و در منابع تاریخی غربی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی جهان باستان معرفی شده است؛ یونسکو این مجموعه را نمونه‌ای برجسته از معماری و برنامه‌ریزی شهری در قرن پنجم پیش از میلاد می‌داند.

در دوره اسلامی، شهرهایی چون اصفهان با میدان نقش‌جهان و مجموعه مساجد و کاخ‌های صفوی، به اوج تبلور معماری ایرانی–اسلامی تبدیل شدند. میدان نقش‌جهان نیز در ارزیابی‌های یونسکو، نمونه‌ای کم‌نظیر از هم‌نشینی قدرت سیاسی، اقتصاد شهری و هنر مذهبی تلقی می‌شود.

شهر تاریخی یزد با بافت خشتی، بادگیرها و نظام قنات، نمونه‌ای ممتاز از سازگاری هوشمندانه انسان با اقلیم کویری است که در گزارش‌های ایکوموس نیز بر آن تاکید شده است. همچنین باغ دولت‌آباد، به‌عنوان بخشی از باغ‌های ایرانی، بازتابی از فلسفه زیبایی‌شناسی ایرانی در پیوند میان آب، هندسه و طبیعت به شمار می‌رود.

میراث ناملموس؛ از نوروز تا ادبیات جهانی

ایران در حوزه میراث ناملموس نیز جایگاهی ممتاز دارد. آیین نوروز، به‌عنوان میراث مشترک ثبت‌شده در یونسکو، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ ایرانی است که هر ساله میلیون‌ها نفر را در تجربه‌ای آیینی و اجتماعی مشارکت می‌دهد.

ادبیات فارسی نیز از ارکان بنیادین هویت فرهنگی ایران محسوب می‌شود. آثار حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شود و ترجمه‌های متعددی از آن‌ها در اسپانیا منتشر شده است. پژوهش‌های دانشگاهی در مادرید نشان می‌دهد که ادبیات عرفانی فارسی در دهه‌های اخیر به یکی از محورهای مطالعات تطبیقی در اسپانیا تبدیل شده و این امر ظرفیت همکاری‌های علمی را به‌طور معناداری افزایش داده است.

در حوزه سینما، ایران با کارگردانانی چون عباس کیارستمی و اصغر فرهادی، حضوری مستمر و اثرگذار در جشنواره‌های معتبر جهانی داشته و توانسته تصویری فرهنگی و انسانی از جامعه ایرانی به مخاطبان اروپایی ارائه دهد.

تنوع اقلیمی؛ مزیت رقابتی ایران

ایران از نظر تنوع اقلیمی در زمره کشورهای کم‌نظیر جهان قرار دارد. کویر لوت، ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی یونسکو، به‌عنوان یکی از گرم‌ترین نقاط زمین شناخته می‌شود و در مطالعات زمین‌شناسی جایگاهی ویژه دارد. جنگل‌های هیرکانی نیز به‌عنوان یکی از کهن‌ترین زیست‌بوم‌های جهان، در گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ارزشمند معرفی شده‌اند.

این تنوع اقلیمی، امکان توسعه هم‌زمان گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی و مذهبی را فراهم کرده و ایران را به مقصدی متفاوت برای گردشگران علاقه‌مند به تجربه‌های اصیل فرهنگی تبدیل می‌کند.

اسپانیا؛ الگوی موفق مدیریت گردشگری

اسپانیا با ده‌ها اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، یکی از غنی‌ترین کشورهای اروپا در حوزه میراث‌فرهنگی است. مجموعه الحمرا در گرانادا، نماد میراث اندلس و جلوه‌ای از معماری اسلامی در اروپا است که به‌عنوان نمونه‌ای از همزیستی فرهنگی در قرون میانه شناخته می‌شود.

در بارسلون، کلیسای ساگرادا فامیلیا اثر آنتونی گائودی، نمونه‌ای شاخص از معماری مدرن الهام‌گرفته از طبیعت است که سالانه میلیون‌ها گردشگر را جذب می‌کند. همچنین موزه پرادو در مادرید، یکی از مهم‌ترین موزه‌های هنر کلاسیک جهان، نقش مهمی در تثبیت جایگاه فرهنگی اسپانیا ایفا می‌کند.

فرهنگ اسپانیا سرشار از آیین‌ها و جشن‌های مردمی است. فلامنکو، ثبت‌شده در فهرست میراث ناملموس یونسکو، تلفیقی از موسیقی، رقص و روایت تاریخی است و به‌عنوان یکی از نمادهای فرهنگی این کشور شناخته می‌شود.

چشم‌انداز همگرایی؛ از فرهنگ تا اقتصاد گردشگری

ایران و اسپانیا، با تکیه بر پیشینه‌های تمدنی مشترک و تجربه‌های تاریخی در جهان اسلام، دارای اشتراکات قابل توجهی در حوزه معماری، هنر و فرهنگ هستند. این اشتراکات می‌تواند مبنای طراحی تورهای فرهنگی تطبیقی، همکاری‌های دانشگاهی، تبادل دانشجو و توسعه ترجمه آثار ادبی قرار گیرد.

حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور مادرید، نشان‌دهنده ظرفیت بالفعل برای معرفی متقابل و توسعه تعاملات گردشگری است. همچنین در حوزه سینما، برگزاری هفته‌های فیلم مشترک می‌تواند به تعمیق شناخت فرهنگی میان دو ملت کمک کند.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری خوراک با تکیه بر تنوع آشپزی ایرانی و فرهنگ غذایی مدیترانه‌ای اسپانیا، ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی برای همکاری‌های آینده ایجاد می‌کند.

در مجموع، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری، در کنار تجربه تاریخی روابط کم‌تنش و هم‌سویی‌های اخیر در تحولات بین‌المللی، می‌تواند به‌عنوان پیشران اصلی ارتقای روابط ایران و اسپانیا در دوره پساجنگ عمل کند.

در جهانی که «قدرت نرم» و «تصویرسازی فرهنگی» به مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است، سرمایه‌گذاری بر گردشگری و فرهنگ، راهبردی کم‌هزینه اما اثربخش برای تعمیق روابط میان ملت‌ها به شمار می‌رود. ایران و اسپانیا، با اتکا به میراث تمدنی خود و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، می‌توانند افق جدیدی از تعامل، همگرایی و همکاری اقتصادی در حوزه گردشگری و فرهنگ ترسیم کنند.

