به گزارش خبرنگار میراث آریا، بازدید میدانی از پروژه‌های میراثی و گردشگری شهر عقدا با هدف بررسی و ارزیابی دقیق نیازهای موجود و برنامه‌ریزی عملیاتی برای صیانت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی شهر عقدا انجام پذیرفت.

در این ارزیابی میدانی، علاوه بر مدیران کل استانی، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، امام‌جمعه شهر عقدا، بخشدار خرانق، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان، مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان و اعضای شورای اسلامی شهر عقدا نیز حضور داشتند.

پروژه‌های مورد بازدید شامل قلعه سامع حصار شترخوان در محوطه برج تاریخی خواجه نعمت مجموعه گردشگری هتل و رستوران کاروانسرای جهانی رشتی عقدا مدرسه قدیمی حوزه علمیه مجموعه بازار تاریخی شهر عقدا بود.

این بازدید گامی در جهت حفظ و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر عقدا و پیشبرد اهداف توسعه گردشگری منطقه محسوب می‌شود.

