برنامه ریزی برای احیای بافت تاریخی و توسعه گردشگری شهر عقدا 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز گذشته چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه نشستی با حضور سید محمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری یزد، معاون میراثفرهنگی یزد، بخشدار عقدا، رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان، مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شهر اردکان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عقدا در محل شهرداری این شهر برگزار شد.
در آغاز این نشست، مجاهد کرباسی رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان اردکان، گزارشی از اقدامات این اداره در شهر عقدا در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارائه کرد و به تشریح روند طرحهای در دست اجرا پرداخت.
سپس مصطفی عباسی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد ضمن اشاره به پیشینه تاریخی شهر عقدا، بر ثبت ملی بافت تاریخی این شهر با همکاری میراثفرهنگی تأکید داشت و بر ضرورت تعریف مشوقهای ویژه برای مرمت خانههای تاریخی خالی از سکنه و ایجاد زمینه بازگشت ساکنان به بافت تاریخی تأکید کرد.
او همچنین از آمادگی کامل ادارهکل خدمات شهری، شوراها و شهرداری عقدا برای همکاریهای مشارکتی خبر داد.
در ادامه این نشست، اعضا با اجماع نظر بر مرمت و ساماندهی قلعه تاریخی سامع با استناد به تصاویر سال ۱۳۳۵ و شواهد موجود تأکید کردند و مقرر شد این پروژه پس از گردآوری طرح مرمت، بهصورت مشارکتی اجرا شود.
سید محمد رستگاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد نیز در سخنانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش عقدا اردکان اظهار کرد: ضروری است تفاهمنامهای مشارکتی میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد و شهرداری عقدا تدوین و اجرایی شود تا روند حفاظت و احیای میراثفرهنگی این بخش سرعت گیرد.
او همچنین بر حمایت شهرداریها از مجموعههای گردشگری در خصوص تغییر کاربری و تأمین پارکینگ تأسیسات گردشگری، بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل استان تأکید کرد و افزود: شهرداریها باید در قالب طرح حمایتی، نهایت همکاری را با فعالان این حوزه داشته باشند.
در بخش دیگری از نشست، محمدرضا فلاحتی معاون میراثفرهنگی استان، با اشاره به بهرهگیری از اعتبارات ملی، از رویکرد مشارکتی این ادارهکل در اجرای طرحهای مرمتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صورت ثبت ملی بافت تاریخی شهر عقدا میتوان در بودجه سال آینده ردیفهای حمایتی ویژهای برای پروژههای عقدا پیشبینی کرد.
او همچنین بر لزوم پیگیری ثبت بافت تاریخی عقدا تأکید کرد و افزود: ثبت این بافت زمینهساز تخصیص اعتبارات مؤثرتر خواهد بود.
در پایان نشست، موضوع ثبت و مرمت مدرسه تاریخی حوزه علمیه قدیم عقدا نیز بهعنوان یکی از اولویتهای حفاظتی منطقه مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
