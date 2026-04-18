به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حماسه‌آفرینی‌های نیروهای مسلح در «جنگ رمضان»، این روز را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران، سربازان و خانواده بزرگ ارتش تبریک گفت و از نقش‌آفرینی تاریخی این نهاد در پاسداری از ایران اسلامی تجلیل کرد.

وی در این پیام با بازخوانی شرایط حساس کشور در جریان تجاوزات اخیر رژیم‌های صهیونیستی و آمریکایی، تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح، با اتکاء به مؤلفه‌های بنیادینی همچون ایمان، انضباط، میهن‌دوستی و روحیه ایثار، همچون دژی مستحکم در برابر تهدیدات ایستاد و نشان داد که ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بازدارندگی مؤثر و پایدار برخوردار است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه آن تجاوز در برابر اراده جمعی ملت و اقتدار نیروهای مسلح به شکست انجامید، افزود: برآیند این مقاومت، تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان کشوری سرافراز و استوار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بود؛ جایگاهی که بر پایه هم‌افزایی میان مردم و نیروهای مسلح شکل گرفته و استمرار یافته است.

صالحی‌امیری در ادامه با نگاهی فراتر از کارکردهای صرفا نظامی ارتش، این نهاد را حافظ مؤلفه‌های عمیق‌تری از هویت ملی دانست و خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در این میدان علاوه بر جغرافیای سرزمینی، از نام ایران، حیثیت تاریخی یک ملت، سرمایه‌های تمدنی و حق زیست عزتمندانه ایرانیان دفاع کرد؛ مفهومی که ارتش را به بازیگری مؤثر در حفظ «سرمایه نمادین» و «حافظه تاریخی» کشور تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی این ایستادگی، تصریح کرد: میهن‌دوستی، سلحشوری و وفاداری نیروهای ارتش، نه‌تنها امنیت ملی را تضمین کرد، بلکه موجب ارتقای احترام و توجه افکار عمومی جهانی نسبت به ملت ایران شد و تصویری از یک ملت مقاوم، متحد و ریشه‌دار را به نمایش گذاشت.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش پایانی این پیام، با ادای احترام به شهدای والامقام ارتش، تاکید کرد: نام ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر نیروهای مسلح، در حافظه تاریخی ملت ایران با مفاهیمی چون غیرت، فداکاری، مردانگی و سربلندی گره خورده و این سرمایه معنوی، پشتوانه‌ای راهبردی برای تداوم مسیر عزت و پیشرفت کشور خواهد بود.

