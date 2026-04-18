به گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد خلج با اشاره به شرایط خاص نوروز امسال اظهار کرد: تقارن ایام نوروز با بروز شرایط جنگی و وقوع برخی حملات، وضعیت متفاوت و پیچیده‌ای را در حوزه مدیریت سفر ایجاد کرد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی بین‌بخشی و حضور میدانی مستمر بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج افزود: بر همین اساس، کمیته شرایط ویژه ستاد خدمات سفر شهرستان کرج با رویکردی جهادی، عملیاتی و مسئله‌محور تشکیل و فعال شد و تلاش کرد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های انسانی، زیرساختی و بین‌دستگاهی، پاسخگوی نیازهای به‌وجود آمده باشد.

خلج با اشاره به اقدامات اولیه این کمیته گفت: در نخستین گام، فضاسازی محیطی متناسب با شرایط کشور در دستور کار قرار گرفت و با سیاه‌پوش کردن فضاهای اداری و نصب بنرهای مرتبط، ضمن همراهی با فضای عمومی جامعه، پیام همبستگی و آمادگی دستگاه‌ها منتقل شد.

این مسئول در ادامه به اقدامات ایمنی اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های اداری در برابر تهدیدات احتمالی بود؛ در همین راستا، ایمن‌سازی شیشه‌ها و پنجره‌ها به‌منظور کاهش اثرات موج انفجار انجام شد و همزمان تمهیدات لازم برای تداوم فعالیت مجموعه‌ها در شرایط بحران پیش‌بینی شد.

او با تأکید بر اهمیت مدیریت اطلاعات در شرایط بحران تصریح کرد: احصاء دقیق ظرفیت‌های اقامتی شهرستان از جمله تعداد تخت‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی انجام و اطلاعات به‌صورت مستمر به استانداری ارسال شد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های به‌روز صورت گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج ادامه داد: در همین راستا، تعامل نزدیک با تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه انجمن واحدهای اقامتی استان برقرار و اطلاعات مربوط به ضریب اشغال مراکز اقامتی به‌صورت روزانه پایش و گزارش شد.

خلج با اشاره به برگزاری جلسات مستمر هماهنگی گفت: در این ایام، جلسات متعددی با مدیرکل، حراست، یگان حفاظت و معاونان تخصصی برگزار شد تا ضمن رصد مستمر شرایط، هماهنگی لازم برای اجرای سریع تصمیمات فراهم شود.

این مسئول افزود: نظارت میدانی بر واحدهای اقامتی شهرستان نیز با همراهی حراست اداره‌کل به‌صورت مستمر انجام شد و تلاش کردیم ضمن ارتقای کیفیت خدمات، مسائل و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

او با اشاره به اقدامات حوزه اسکان اظهارکرد: علاوه بر خدمات‌رسانی به مسافران، اسکان نیروهای سازمانی و همچنین همکاران آسیب‌دیده از حوادث نیز در واحدهای اقامتی سطح شهر انجام شد تا از بروز مشکلات مضاعف جلوگیری شود.

خلج در ادامه به اقدامات حوزه میراث‌فرهنگی پرداخت و گفت: در شرایط بحران، حفاظت از بناهای تاریخی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ در همین راستا، با همکاری معاونت میراث‌فرهنگی، نسبت به نصب بنرهای سپر آبی برای حفاظت از آثار ارزشمند از جمله کاخ مروارید و کاخ سلیمانیه اقدام شد.

این مسئول افزود: همچنین پایش مستمر وضعیت بناهای تاریخی در دستور کار قرار داشت تا در صورت بروز هرگونه آسیب، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با اشاره به نظارت بر محورهای گردشگری بیان کرد: بازدیدهای میدانی از تأسیسات گردشگری به‌ویژه در محور پرتردد جاده کرج چالوس انجام شد و ضمن ارائه تذکرات لازم، از واحدهای فعال که خدمات مطلوبی ارائه می‌کردند، تقدیر شد.

او توضیح داد: در سطح ملی نیز با حضور ناظر عالی معاونت گردشگری وزارتخانه، بازدیدهای مشترکی از مراکز اقامتی و بوم‌گردی انجام شد تا استانداردهای خدماتی در شرایط خاص حفظ شود.

خلج با اشاره به اقدامات حمایتی گفت: در راستای حمایت از فعالان حوزه گردشگری، برای حدود ۲۰ نفر از راهنمایان گردشگری معرفی‌نامه دریافت تسهیلات صادر شد و خدمات لازم برای ثبت‌نام در سامانه‌های مرتبط نیز ارائه شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت بحران‌های رخ‌داده اشاره کرد و افزود: در پی وقوع انفجار در محدوده باغ عقیق، بلافاصله در محل حاضر شدیم و ضمن بررسی میدانی، میزان خسارات وارده به ساختمان‌ها و بناهای تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از کاخ سلیمانیه از جمله گچبری‌ها و شیشه‌های ارسی مستندسازی و گزارش آن به فرمانداری ارسال شد و همچنین خسارات وارده به برخی تأسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها و مهمان‌پذیرها به وزارتخانه اعلام شد.

خلج افزود: در ادامه، با هماهنگی فرمانداری و آتش‌نشانی، اقدامات لازم برای پاکسازی و ایمن‌سازی فضاهای آسیب‌دیده انجام شد تا امکان بازگشت به شرایط عادی در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات حوزه مدیریت بحران و پشتیبانی اظهار کرد: حضور در کمیته‌های برآورد خسارت و بازدید از مناطق آسیب‌دیده از جمله پل بیلقان، بخشی از برنامه‌های این کمیته بود که به‌منظور ارزیابی دقیق خسارات و برنامه‌ریزی برای جبران آن‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین مکاتبات لازم با استاندار و شهردار کرج برای اعلام آمادگی اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان انجام و زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شد.

خلج با اشاره به اقدامات پشتیبانی ستاد خدمات سفر گفت: محل اداره‌کل به‌عنوان دبیرخانه ستاد خدمات سفر ۱۴۰۵ برای میزبانی از مسئولان ارشد استان آماده‌سازی شد و گزارش‌های مستمر از روند نظارت‌ها و اقدامات انجام‌شده به مدیریت ارشد استان ارائه شد.

این مسئول بیان کرد: اجرای مصوبات ستاد از جمله نصب بنر تخفیف ۲۰ درصدی برای مسافران نوروزی، پیگیری امور مربوط به صدور مجوزها و ثبت اطلاعات در سامانه‌های تخصصی نیز در این ایام با جدیت دنبال شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرج در پایان تأکید کرد: تجربه نوروز ۱۴۰۵ نشان داد که با انسجام بین‌دستگاهی، حضور میدانی و مدیریت مبتنی بر داده، می‌توان حتی در شرایط پیچیده و بحرانی نیز خدمات‌رسانی مؤثر و هدفمند ارائه داد و از ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی به‌خوبی صیانت کرد.

