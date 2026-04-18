به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۹ فروردین ماه، تا لحظه درج این خبر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه ساوه- تهران محدوده‌های دهشاد و احمد آباد مستوفی و آزادراه قم- تهران محدوده شهر آفتاب سنگین است.



همچنین تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.



محورهای مسدود



برپایه گزارش مرکز مدیریت راه‌ها، محور قدیم بستان آباد- میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن- راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌شود.



آزادراه تبریز- زنجان حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرجایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاقی انجام می‌گردد.



همچنین محورهای پاتاوه- دهدشت، هشتگرد- طالقان، گنجنامه- تویسرکان، سرو آباد- پاوه (گردنه تته)، سی سخت- پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک- بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.

