۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱

ترافیک سنگین در برخی ورودی‌های پایتخت

مطابق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در برخی ورودی‌های تهران سنگین است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۹ فروردین ماه، تا لحظه درج این خبر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه ساوه- تهران محدوده‌های دهشاد و احمد آباد مستوفی و آزادراه قم- تهران محدوده شهر آفتاب سنگین است.

همچنین تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

محورهای مسدود

برپایه گزارش مرکز مدیریت راه‌ها، محور قدیم بستان آباد- میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن- راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌شود.

آزادراه تبریز- زنجان حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرجایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاقی انجام می‌گردد.

همچنین محورهای پاتاوه- دهدشت، هشتگرد- طالقان، گنجنامه- تویسرکان، سرو آباد- پاوه (گردنه تته)، سی سخت- پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک- بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.

