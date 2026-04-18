بخشی از فضای هوایی کشور بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سازمان هواپیمایی کشوری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بسته شدن فضای هوایی کشور همزمان با تهاجم صهیونیستی- آمریکایی و پس از انجام ارزیابی‌های امنیتی و ایمنی در کمیته هماهنگی کشوری و لشکری (CMC)، با ابلاغ مراجع ذی‌ربط، فضای هوایی کشور و تعدادی از فرودگاه‌ها از ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، مطابق اطلاعیه هوانوردی (NOTAM)، بازگشایی شده است.



بر اساس این اطلاعیه، مسیرهای هوایی در بخش شرقی کشور برای عبور پروازهای بین‌المللی از آسمان ایران باز است و عملیات پروازی در فرودگاه‌های کشور نیز از امروز به‌صورت تدریجی و متناسب با آمادگی‌های فنی و عملیاتی در بخش‌های نظامی و غیرنظامی از سر گرفته می‌شود.



سازمان هواپیمایی کشوری از هموطنان خواست اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از درگاه رسمی این سازمان دنبال کنند با توجه به بسته شدن فضای هوایی کشور همزمان با تهاجم صهیونی ـ آمریکایی و پس از ابلاغ مراجع ذی‌ربط، موضوع در کمیته هماهنگی کشوری و لشکری (CMC) مورد ارزیابی امنیتی و ایمنی قرار گرفت.

