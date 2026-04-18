بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به همراه سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی استان، محمدرضا مجیدی دبیرکل مجمع پارلمانی آسیا و علی ناصری فرماندار بیرجند، در قالب برنامه «دهگردشی» از روستاهای سرچاه تازیان، رقبغل و میرزگ عصر پنجشنبه ۲۷ فروردینماه ۱۴۰۵ بازدید کردند.
سید احمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در حاشیه بازدید از قلعه، حمام و مسجد تاریخی سرچاه تازیان اظهار کرد: با توجه به درخواست اهالی و اعلام آمادگی آنها برای همیاری، مقرر شد بخشی از اعتبار مرمت قلعه تاریخی این روستا در شورای برنامهریزی شهرستان بیرجند در سال ۱۴۰۵ تأمین شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: این ادارهکل پیگیر تصویب اعتبار از محل منابع ملی است و طبق قول مساعد هاشمی، بخشی از منابع مالی در اختیار نماینده مجلس نیز به بازسازی این بنای ارزشمند اختصاص مییابد تا شاهد یک حرکت سهجانبه برای حفظ این میراث باشیم.
محمدرضا مجیدی، دبیرکل مجمع پارلمانی آسیا نیز در این بازدید با اشاره به ریشههای تمدنی منطقه تصریح کرد: قدمت بناهای تاریخی روستای سرچاه تازیان از جمله مسجد و قلعه آن، از کشورهای متخاصمی که در جنگ ناجوانمردانه رمضان به ایران حمله کردهاند، بیشتر است. این ابنیه شناسنامه و نشاندهنده هویت و ریشههای عمیق تمدن ایران عزیز است که حفاظت از آن وظیفهای ملی است.
در ادامه این دهگردشی، سید حسن هاشمی، نماینده مردم در مجلس و علی ناصری فرماندار بیرجند با حضور در جمع اهالی روستاهای سرچاه تازیان، رقبغل و میرزگ، به بررسی مشکلات و مطالبات مردمی پرداختند.
در این نشستهای میدانی، راهکارهای لازم برای رفع موانع پروژههای عمرانی و خدماتی بررسی شد و تصمیمات مقتضی برای تسریع در روند توسعه و آبادانی این روستاها اتخاذ و به مدیران استانی و شهرستانی ابلاغ شد.
فرماندار بیرجند نیز ضمن تأیید اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی، بر حمایت فرمانداری از تأمین منابع مالی برای پروژههای اولویتدار روستایی تأکید کرد.
انتهای پیام/
نظر شما