به گزارش خبرنگار میراث آریا، با عنایت به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریهای سال جدید در ارکان سازمان تأمین اجتماعی، مستمری واریزی فروردین ماه به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد بود.
براساس این گزارش، با عنایت به تأکیدات و اهتمام مدیریتعالی سازمان جهت اجرای مرحله سوم و نهایی متناسبسازی (۳۰درصد) طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی؛ پس از ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور و انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیستهای مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت سنجی اطلاعات و همچنین تأمین منابع، زمانبندی پرداخت مابهالتفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسبسازی مشمولان از طریق سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
دراین گزارش تأکید شده است با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es. tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از هفته دوم اردیبهشت ماه مقدور است.
در پایان یادآور میشود، تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمام مخاطبان گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سؤالات ذینفعان است.
