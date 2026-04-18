حفاظت از بناهای تاریخی، صیانت از هویت فرهنگی ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ همزمان با ۱۸ آوریل روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی با پاسداشت این روز اظهار کرد: حفاظت از بناهای تاریخی، صیانت از هویت فرهنگی و جمعی ایران است، شعار امسال به عنوان «میراث زنده، واکنش اضطراری» به ما یادآوری میکند که میراثفرهنگی عنصری ثابت و بیتحرک نیست، بلکه موجودیتی زنده دارد که به مراقبت مسئولانه و حفاظت پایدار نیازمند است، از سوی دیگر به عنوان هویت اجتماعی ماهیتی پویا و منتقل شونده در مسیر تاریخ و بین نسلها دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به جایگاه والای استان کرمان در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: کرمان یکی از استانهای برجسته کشور از نظر تنوع و غنای آثار تاریخی است، به گونهای که هماکنون ۹ بنای ارزشمند از این استان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و این افتخار بزرگ، افزون بر ظرفیتهای بینالمللی، مسئولیت خطیر ما را در قبال حفاظت و صیانت از این سرمایههای هویتی دوچندان میکند.
او تأکید کرد: روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، فرصتی مغتنم برای یادآوری این حقیقت است که میراث فرهنگی تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه پلی به سوی آینده و هویتبخش نسلهای بعدی خواهد بود، از این رو حفاظت از بناهای تاریخی را یکی از وظایف خطیر و مهم دستگاههای دولتی و متولیان میراثفرهنگی است.
محسننژاد با اشاره بر نقش کلیدی مردم در پاسداشت آثار تاریخی و فرهنگی افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده هر جا مردم پای کار آمدهاند، حفاظت از میراث فرهنگی با موفقیت بیشتری همراه بوده است، آگاهیبخشی، احساس تعلق به هویت تاریخی و مشارکت جوامع محلی در نگهداری و مرمت بناها، ضامن بقای این گنجینههای گرانبها برای آیندگان است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان با داشتن ۹ بنا و اثر ثبتجهانی، الگویی از همزیستی تمدن کهن با ظرفیتهای امروزی است، امیدواریم با همت همگانی و همراهی مردم فهیم استان، بتوانیم این میراث ماندگار را سربلندانه به نسلهای آینده منتقل کرده و هویت فرهنگی ایران را برای همیشه زنده نگه داریم.
