۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

حفاظت از بناهای تاریخی، صیانت از هویت فرهنگی ایران است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با پاسداشت ۱۸ آوریل، روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، گفت: حفاظت از بناهای تاریخی، صیانت از هویت فرهنگی ایران است و استان کرمان با داشتن ۹ بنای ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، مسئولیتی سنگین در این زمینه بر دوش دارد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا،  سید موید محسن‌نژاد شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ هم‌زمان با ۱۸ آوریل روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی با پاسداشت این روز اظهار کرد: حفاظت از بناهای تاریخی، صیانت از هویت فرهنگی و جمعی ایران است، شعار امسال به عنوان «میراث زنده، واکنش اضطراری» به ما یادآوری می‌کند که میراث‌فرهنگی عنصری ثابت و بی‌تحرک نیست، بلکه موجودیتی زنده دارد که به مراقبت مسئولانه و حفاظت پایدار نیازمند است، از سوی دیگر به عنوان هویت اجتماعی ماهیتی پویا و منتقل شونده در مسیر تاریخ و بین نسل‌ها دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به جایگاه والای استان کرمان در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: کرمان یکی از استان‌های برجسته کشور از نظر تنوع و غنای آثار تاریخی است، به گونه‌ای که هم‌اکنون ۹ بنای ارزشمند از این استان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و این افتخار بزرگ، افزون بر ظرفیت‌های بین‌المللی، مسئولیت خطیر ما را در قبال حفاظت و صیانت از این سرمایه‌های هویتی دوچندان می‌کند.

او تأکید کرد: روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، فرصتی مغتنم برای یادآوری این حقیقت است که میراث فرهنگی تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه پلی به سوی آینده و هویت‌بخش نسل‌های بعدی خواهد بود، از این رو حفاظت از بناهای تاریخی را یکی از وظایف خطیر و مهم دستگاه‌های دولتی و متولیان میراث‌فرهنگی است.

 محسن‌نژاد با اشاره بر نقش کلیدی مردم در پاسداشت آثار تاریخی و فرهنگی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر جا مردم پای کار آمده‌اند، حفاظت از میراث فرهنگی با موفقیت بیشتری همراه بوده است، آگاهی‌بخشی، احساس تعلق به هویت تاریخی و مشارکت جوامع محلی در نگهداری و مرمت بناها، ضامن بقای این گنجینه‌های گرانبها برای آیندگان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان با داشتن ۹ بنا و اثر ثبت‌جهانی، الگویی از همزیستی تمدن کهن با ظرفیت‌های امروزی است، امیدواریم با همت همگانی و همراهی مردم فهیم استان، بتوانیم این میراث ماندگار را سربلندانه به نسل‌های آینده منتقل کرده و هویت فرهنگی ایران را برای همیشه زنده نگه داریم.

کد خبر 1405012901658
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

