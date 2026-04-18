به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری طی حکمی محمدرضا شایقی را به عنوان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل منصوب و از زحمات جواد جهانی رئیس سابق این اداره قدردانی کرد.

در حکم انتصاب سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل بر استفاده از ظرفیت و تجارب نیروهای این اداره و توجه ویژه به برنامه‌های اداره کل اشاره شده است.

همچنین در این حکم به برنامه‌ریزی در راستای صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی در سطح شهرستان اردبیل و هم‌راستا با سراسر استان با استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید شده است.

انتهای پیام/