به گزارش خبرنگار میراث آریا، میرصادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنههای زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی و مناطقی از سواحل دریای خزر بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
او افزود: روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه و سهشنبه یکم اردیبهشت ماه فعالیت این سامانه بارشی در مناطق غرب و جنوب کشور تقویت خواهد شد؛ همچنین علاوه بر مناطق ذکر شده، در بخشهایی از جنوب، مناطق مرکزی و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ میدهد.
ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه نیز برای مناطقی از جنوب، مرکز، شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیشبینی میشود. امروز دوشنبه۳۱ فروردین ماه در استانهای کرمانشاه، جنوب کردستان، همدان، لرستان، ایلام، شمال خوزستان و چهارمحالوبختیاری و روز سهشنبه یکم اردیبهشت ماه در جنوب ایلام، خوزستان، چهارمحالوبختیاری و کهگیلویهوبویراحمد بارش شدید رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در این مناطق احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها و مسیلها وجود دارد و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
ضیائیان یادآور شد: طی امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه و فردا دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در نیمه غربی کشور، برخی نقاط در مرکز و دامنههای جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید پیشبینی میشود.
او عنوان کرد: آسمان تهران امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد پیشبینی میشود؛ از بعدازظهر بهتدریج بر میزان ابر افزوده شده و در شب رگبار باران همراه با وزش باد شدید رخ میدهد. دمای هوای تهران در این روز بین ۱۲ تا ۲۵ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
هشدار نارنجی رگبار شدید باران در ۱۵ استان
این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید ناپایداریهای جوی در بخشهای وسیعی از کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: از امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، وقوع تگرگ، بارش برف در ارتفاعات و کاهش نسبی دما در استانهای کرمانشاه، ایلام، غرب لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، جنوب همدان، غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین ارتفاعات شمالی البرز و تهران پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه نیز در استانهای شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی، جنوب آذربایجان غربی و جنوب و غرب اصفهان ادامه خواهد داشت. همچنین روز سهشنبه یکم اردیبهشت ماه نیز استانهای کهگیلویه و بویراحمد و نیمه جنوبی خوزستان درگیر این سامانه بارشی خواهند بود.افزود: روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه و سهشنبه یکم اردیبهشت ماه فعالیت این سامانه بارشی در مناطق غرب و جنوب کشور تقویت خواهد شد؛ همچنین علاوه بر مناطق ذکر شده، در بخشهایی از جنوب، مناطق مرکزی و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ میدهد.
